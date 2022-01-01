دايلي ميل: تشيلسي وليفربول قد يواجهان ليل وإنتر في ملعبين محايدين بدوري الأبطال

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد ينقل مباراتي تشيلسي وليفربول في دوري أبطال أوروبا خارج فرنسا وإيطاليا على الترتيب.

وذلك بسبب فرض الدولتين المذكورتين التطعيم ضد فيروس كورونا على كل من يرغب في دخول ملعب كرة قدم، وهو قرار متوقع العمل به نهاية يناير الجاري.

ولأن العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لم ينالوا تطعيما ضد فيروس كورونا، فلن يستطيعوا دخول ملاعب كرة القدم في فرنسا وإيطاليا.

لذلك قد يضطر يويفا لنقل مباراة ليل وتشيلسي ومباراة إنتر ميلان وليفربول خارج فرنسا وإيطاليا على الترتيب.

وسيلعب تشيلسي ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعبه ضد ليل في 22 فبراير المقبل.

ثم يحل ضيفا على بطل فرنسا في 16 مارس.

بينما يحل ليفربول ضيفا على إنتر في 15 فبراير ثم يستضيف الإياب في 9 مارس.