رونالدو: 2021 لم يكن عاما سهلا.. ولست سعيدا بنتائج مانشستر يونايتد

السبت، 01 يناير 2022 - 12:56

كتب : FilGoal

رونالدو مانشستر يونايتد

يرى كريستيانو رونالدو أيقونة مانشستر يونايتد والبرتغال أن 2021 لم يكن عاما سهلا بالنسبة له، وشدد على عدم رضاه عن ناديه في الفترة الحالية.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكتب رونالدو (36 عاما) عبر إنستجرام "2021 لم يكن عاما سهلا أبدا رغم تسجيلي 47 هدفا. فخور بالفوز بكأس إيطاليا وكأس السوبر مع يوفنتوس وحصولي على لقب هداف الدوري الإيطالي. اعتلائي لترتيب هدافي بطولة يورو 2020 كان أيضا علامة مضيئة في 2021".

وواصل "عودتي لأولد ترافورد ستبقى دوما إحدى أهم اللحظات في مسيرتي، لكنني لست سعيدا بما نحققه الآن في مانشستر يونايتد. لا يوجد بيننا ما يسعده الوضع الحالي للنادي، متأكد من ذلك. نعرف أن علينا العمل بكد أكبر، وأن نلعب أحسن وأن نقدم أفضل بكثير مما نقدمه الآن".

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وأتم "لنجعل بداية العام الجديد نقطة تحول في الموسم، لنبدأ العام الجديد بروح أعلى وعقلية أقوى. لننطلق صوب النجوم ولنضع هذا النادي في المكانة التي يستحقها".

وخسر رونالدو لقب الدوري الإيطالي في العام الماضي لصالح فريق إنتر ميلان قبل أن يغادر يورو 2020 من الدور ثمن النهائي على يد بلجيكا.

ثم قرر رونالدو العودة لناديه السابق مانشستر يونايتد الذي يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك رونالدو في 21 مباراة مع يونايتد وسجل 14 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد
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