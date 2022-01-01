اللجنة المنظمة لـ في الجول: رفع نسبة الحضور الجماهيري المسموح في أمم إفريقيا

كشفت اللجنة المنظمة لـ أمم إفريقيا عن حصولها على الموافقات الصحية لرفع نسبة الحضور الجماهيري لمباريات البطولة.

وقال أبيل مبينجوي المتحدث باسم اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا في تصريحات لـFilGoal.com: "حصلنا على موافقة رسمية من كاف برفع عدد المشجعين في البطولة لـ 80% من سعة الملاعب بدلا من 50%".

وأضاف "حجز التذاكر يبدأ من اليوم السبت، ويوجد 19 منفذا للحصول عليها".

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

مباريات مرحلة المجموعات:

الدرجة الثالثة: 3 ألاف فرانك غرب إفريقي = 81.33 جنيه مصري.

الدرجة الثانية: 5 ألاف فرانك غرب إفريقي = 135.55 جنيه مصري.

الدرجة الأولى: 8 ألاف فرانك غرب إفريقي = 216.87 جنيه مصري.

مباراتين متتاليتين على نفس الملعب برحلة المجموعات:

الدرجة الثالثة: 4 ألاف فرانك غرب إفريقي = 108.44 جنيه مصري.

الدرجة الثانية: 6 ألاف فرانك غرب إفريقي = 162.65 جنيه مصري.

الدرجة الأولى: 10 ألاف فرانك غرب إفريقي = 271.09 جنيه مصري.

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مباريات دور الـ16

الدرجة الثالثة: 3 ألاف فرانك غرب إفريقي = 81.33 جنيه مصري.

الدرجة الثانية: 5 ألاف فرانك غرب إفريقي = 135.55 جنيه مصري.

الدرجة الأولى: 8 ألاف فرانك غرب إفريقي = 216.87 جنيه مصري.

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مباريات ربع النهائي

الدرجة الثالثة: 5 ألاف فرانك غرب إفريقي = 135.55 جنيه مصري.

الدرجة الثانية: 10 ألاف فرانك غرب إفريقي = 271.09 جنيه مصري.

الدرجة الأولى: 15 ألف فرانك غرب إفريقي = 406.64 جنيه مصري.

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مباراتا نصف النهائي

الدرجة الثالثة: 6 ألاف فرانك غرب إفريقي = 162.65 جنيه مصري.

الدرجة الثانية: 12 ألف فرانك غرب إفريقي = 325.31 جنيه مصري.

الدرجة الأولى: 20 ألف فرانك غرب إفريقي = 542.18 جنيه مصري.

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مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

الدرجة الثالثة: 3 ألاف فرانك غرب إفريقي = 81.33 جنيه مصري.

الدرجة الثانية: 5 ألاف فرانك غرب إفريقي = 135.55 جنيه مصري.

الدرجة الأولى: 8 ألاف فرانك غرب إفريقي = 216.87 جنيه مصري.

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مباراة النهائي

الدرجة الثالثة: 7 ألاف فرانك غرب إفريقي = 189.76 جنيه مصري.

الدرجة الثانية: 16 ألف فرانك غرب إفريقي = 433.74 جنيه مصري.

الدرجة الأولى: 20 ألف فرانك غرب إفريقي = 542.18 جنيه مصري.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا يوم 9 يناير الجاري في الكاميرون، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

مصر تتواجد بالمجموعة الرابعة رفقة نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو، والتي ستقام مبارياتها في مدينة جاروا.

وتبدأ مصر مشوارها في البطولة بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الجاري بالجولة الأولى من البطولة.