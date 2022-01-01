منتخب غانا يعلن عبر في الجول إلغاء وديته لعدم توافر اللاعبين.. وموقف لقاء الجزائر

تقرر إلغاء مباراة منتخب غانا الودية اليوم السبت استعدادا لبطولة أمم إفريقيا بسبب عدم توافر اللاعبين.

وقال هنري أشانتي المتحدث باسم منتخب غانا في تصريحات لـFilGoal.com: "إلغاء مباراة منتخب غانا اليوم السبت مع فريق لوسيل القطري بسبب عدم توافر لاعبين في المعسكر".

وأوضح "لدينا فقط 14 لاعبا منهم 3 حراس مرمى، وباقي اللاعبين غير جاهزين بدنيا ولديهم إصابات عضلية".

أشانتي أتم "ننتظر وصول عدد من اللاعبين قبل مباراة الجزائر يوم 5 يناير".

ويستعد منتخب غانا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون، وخلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

غانا تتواجد بالمجموعة الثالثة من البطولة رفقة المغرب، والجابون، وجُزر القُمر.