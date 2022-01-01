منتخب غانا يعلن عبر في الجول إلغاء وديته لعدم توافر اللاعبين.. وموقف لقاء الجزائر

السبت، 01 يناير 2022 - 11:46

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب غانا

تقرر إلغاء مباراة منتخب غانا الودية اليوم السبت استعدادا لبطولة أمم إفريقيا بسبب عدم توافر اللاعبين.

وقال هنري أشانتي المتحدث باسم منتخب غانا في تصريحات لـFilGoal.com: "إلغاء مباراة منتخب غانا اليوم السبت مع فريق لوسيل القطري بسبب عدم توافر لاعبين في المعسكر".

وأوضح "لدينا فقط 14 لاعبا منهم 3 حراس مرمى، وباقي اللاعبين غير جاهزين بدنيا ولديهم إصابات عضلية".

أخبار متعلقة
حوار في الجول - مدرب غانا: هدفنا الفوز بأمم إفريقيا.. وهذا سبب ضم حارس من الدرجة الرابعة غانا لـ في الجول: إلغاء مباراة ودية بسبب النقص العددي.. ولاعب روما رفض الانضمام قوائم أمم إفريقيا - توماس بارتي وأمارتي يقودان اختيارات غانا الأولية اتحاد جنوب إفريقيا يطالب فيفا بتوضيح أسباب رفض الشكوى ضد غانا

أشانتي أتم "ننتظر وصول عدد من اللاعبين قبل مباراة الجزائر يوم 5 يناير".

ويستعد منتخب غانا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون، وخلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

غانا تتواجد بالمجموعة الثالثة من البطولة رفقة المغرب، والجابون، وجُزر القُمر.

أمم إفريقيا غانا
نرشح لكم
مدرب جامبيا يعلن عبر في الجول إلغاء ودية الجزائر إصابة بن دبكة لاعب الجزائر بفيروس كورونا.. و27 حالة في فريقه مدرب جامبيا لـ في الجول: لن نستطيع مواجهة الجزائر.. نعاني من غياب 12 لاعبًا أمير عبده.. الجنيّ الذي أضاء جزر القُمر
أخر الأخبار
منتخب غانا يعلن عبر في الجول إلغاء وديته لعدم توافر اللاعبين.. وموقف لقاء الجزائر 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نعالج أثار استبعاد محمد فوزي من أمم إفريقيا النفسية 37 دقيقة | الدوري المصري
مدرب جامبيا يعلن عبر في الجول إلغاء ودية الجزائر 47 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مواعيد مباريات 1 يناير 2022.. أرسنال يتحدى مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
كادينا كوبيه: الليجا تعطي الضوء الأخضر لـ ريال مدريد بمشاركة كورتوا وفالفيردي 12 ساعة | الدوري الإسباني
إصابة بن دبكة لاعب الجزائر بفيروس كورونا.. و27 حالة في فريقه 12 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب جامبيا لـ في الجول: لن نستطيع مواجهة الجزائر.. نعاني من غياب 12 لاعبًا 13 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هل يتدرب مع برادلي؟ كوريري ديلو سبورت: إنسيني وافق على عرض تورونتو 13 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا