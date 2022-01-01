منتخب غانا يعلن عبر في الجول إلغاء وديته لعدم توافر اللاعبين.. وموقف لقاء الجزائر
السبت، 01 يناير 2022 - 11:46
كتب : محمد عبد العظيم
تقرر إلغاء مباراة منتخب غانا الودية اليوم السبت استعدادا لبطولة أمم إفريقيا بسبب عدم توافر اللاعبين.
وقال هنري أشانتي المتحدث باسم منتخب غانا في تصريحات لـFilGoal.com: "إلغاء مباراة منتخب غانا اليوم السبت مع فريق لوسيل القطري بسبب عدم توافر لاعبين في المعسكر".
وأوضح "لدينا فقط 14 لاعبا منهم 3 حراس مرمى، وباقي اللاعبين غير جاهزين بدنيا ولديهم إصابات عضلية".
أشانتي أتم "ننتظر وصول عدد من اللاعبين قبل مباراة الجزائر يوم 5 يناير".
ويستعد منتخب غانا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون، وخلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.
غانا تتواجد بالمجموعة الثالثة من البطولة رفقة المغرب، والجابون، وجُزر القُمر.