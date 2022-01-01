مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نعالج أثار استبعاد محمد فوزي من أمم إفريقيا النفسية

السبت، 01 يناير 2022 - 11:38

كتب : ياسر الشريف

محمد فوزي حارس الإسماعيلي أمام أسوان

كشف سيد توفيق مدرب حراس مرمى الإسماعيلي بأنه يكثف في الوقت الحالي من التعامل النفسي مع محمد فوزي حارس الفريق بعد الاستبعاد من بطولة أمم إفريقيا.

محمد فوزي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكان الحارس قد تم استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال توفيق في تصريحات لـFilGoal.com: "أبلغت الحارس أنه عندما يتم اختيارك ضمن خمسة حراس وفي وضع الفريق الحالي، فيعنى ذلك لك الكثير".

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وتابع "لابد من التركيز على الإيجابيات من الاختيار والعمل على تطوير مستواه في الفترة الحالية، استعدادا لاستئناف الموسم الكروي".

مدرب الحراس أكمل "أبلغت الحارس أيضا أنه طالما هناك من يتابع، فإن الفرصة متاحة أمامه للتواجد مرة أخرى".

وأتم "كما ابلغته بأن الاختيارات النهائية دائما ما تحمل الكثير من الأسباب وليست فقط تتعلق بالمقارنة بين المستوى الفني لكل لاعب".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز قبل الأخير في مسابقة الدوري برصيد نقطتين بعد مرور 8 جولات.

الدوري المصري الإسماعيلي محمد فوزي
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