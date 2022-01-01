مدرب جامبيا يعلن عبر في الجول إلغاء وديتي الجزائر وسوريا

استقر مسؤولو منتخبا جامبيا والجزائر على إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررا لها اليوم السبت.

وقال توم سينفينت المدير الفني لمنتخب جامبيا في تصريحات لـFilGoal.com: "انتهت المناقشات مع مسئولي منتخب الجزائر وتم الاستقرار على إلغاء المباراة التي كان مقررا إقامتها اليوم بسبب عدم اكتمال فريقنا".

وأضاف "كذلك قررنا إلغاء مباراتنا مع منتخب سوريا يوم الأربعاء لنفس السبب. الوضع الحالي معقد بسبب أمور خارجة عن إرادتنا ولن نستطيع الإعداد الجيد لكأس أمم إفريقيا والوضع على جميع المنتخبات".

الجزائر كانت ستواجه جامبيا مساء اليوم السبت في مباراة ودية، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس أمم إفريقيا.

مدرب جامبيا كشف لـFilGoal.com أمس الجمعة عن اقتراب إلغاء الودية بسبب "لدينا 14 لاعبًا فقط ليس من بينهم أي حارس مرمى. 4 لاعبين مصابين بـ كورونا، بجانب إصابات أخرى، وعدم التحاق 4 لاعبين بنا لأن أنديتهم الأوروبية رفضت تركهم قبل 3 يناير، كما لم يلتحق بنا لاعبين اثنين لعدم حصولهما على لقاح كورونا حتى اللحظة".

وتستعد جامبيا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخها وتتواجد في المجموعة السادسة رفقة تونس، وموريتانيا، ومالي.