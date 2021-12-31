إصابة بن دبكة لاعب الجزائر بفيروس كورونا.. و27 حالة في فريقه

أعلن نادي الفتح السعودي عن إصابة 27 من أفراده بفيروس كورونا.

وجاء الجزائري سفيان بن دبكة بين اللاعبين المصابين، قبل 9 أيام من انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ويتواجد بن دبكة في القائمة النهائية التي أعلنها جمال بلماضي المدير الفني للجزائر للدفاع عن لقب محاربي الصحراء في أمم إفريقيا على أرض الكاميرون.

بن دبكة (29 عامًا) يلعب في الفتح منذ العام الماضي، وقد ساهم في تتويج الجزائر بكأس العرب هذا الشهر ليحجز مقعده عن جدارة في قائمة أمم إفريقيا.

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها منسوبي نادي الفتح وجود (٢١) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى (٢٧) مصاباً. تمنياتنا لهم بالشفاء العاجل#تخصصنا_الانسان #مستشفى_الموسى_التخصصي https://t.co/gtAjpPPTvK pic.twitter.com/Sn44vXgict — مستشفى الموسى التخصصي (@almoosahospital) December 31, 2021

وأوضح الفتح أن 14 لاعبًا جديدًا -من ضمنهم بن دبكة- قد أصيبوا بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 6 لاعبين ظهرت عينتهم إيجابية سابقًا، ليكون المجموع 20 لاعبًا.

ويضاف إليهم 7 أفراد من الجهاز الفني والإداري والطبي، ليصل المجموع الكلي إلى 27 حالة.

ويلعب الفتح أمام النصر غدًا السبت ضمن الجولة 15 للدوري السعودي. ويخوض الفتح المباراة بفريق الشباب.