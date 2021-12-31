مدرب جامبيا لـ في الجول: لن نستطيع مواجهة الجزائر.. نعاني من غياب 12 لاعبًا

كشف توم سينفينت المدير الفني لمنتخب جامبيا عن عدم قدرة فريقه مواجهة الجزائر وديًا غدا السبت كما كان مقررًا.

ويعاني منتخب جامبيا من غيابات عديدة، جعلت من إقامة المباراة أمرًا صعبًا.

وصرّح البلجيكي سينفينت لـ FilGoal.com: "مباراتنا الودية أمام الجزائر في طريقها للإلغاء".

وأوضح: "لدينا 14 لاعبًا فقط ليس من بينهم أي حارس مرمى".

وتابع: "طالبنا بإلغاء المباراة وهناك مناقشات حول مستقبلها حاليًا".

وأشار: "لدينا 4 لاعبين مصابين بـ كورونا، بجانب إصابات أخرى، وعدم التحاق 4 لاعبين بنا لأن أنديتهم الأوروبية رفضت تركهم قبل 3 يناير".

وأتم: "كما لم يلتحق بنا لاعبين اثنين لعدم حصولهما على لقاح كورونا حتى اللحظة".

وتستعد جامبيا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخها وتتواجد في المجموعة السادسة رفقة تونس، وموريتانيا، ومالي.