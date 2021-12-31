مدرب جامبيا لـ في الجول: لن نستطيع مواجهة الجزائر.. نعاني من غياب 12 لاعبًا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 22:55

كتب : محمد عبد العظيم

توم سينفينت - جامبيا

كشف توم سينفينت المدير الفني لمنتخب جامبيا عن عدم قدرة فريقه مواجهة الجزائر وديًا غدا السبت كما كان مقررًا.

ويعاني منتخب جامبيا من غيابات عديدة، جعلت من إقامة المباراة أمرًا صعبًا.

وصرّح البلجيكي سينفينت لـ FilGoal.com: "مباراتنا الودية أمام الجزائر في طريقها للإلغاء".

وأوضح: "لدينا 14 لاعبًا فقط ليس من بينهم أي حارس مرمى".

وتابع: "طالبنا بإلغاء المباراة وهناك مناقشات حول مستقبلها حاليًا".

وأشار: "لدينا 4 لاعبين مصابين بـ كورونا، بجانب إصابات أخرى، وعدم التحاق 4 لاعبين بنا لأن أنديتهم الأوروبية رفضت تركهم قبل 3 يناير".

وأتم: "كما لم يلتحق بنا لاعبين اثنين لعدم حصولهما على لقاح كورونا حتى اللحظة".

وتستعد جامبيا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخها وتتواجد في المجموعة السادسة رفقة تونس، وموريتانيا، ومالي.

جامبيا الجزائر في إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
إصابة بن دبكة لاعب الجزائر بفيروس كورونا.. و27 حالة في فريقه أمير عبده.. الجنيّ الذي أضاء جزر القُمر منتخب الجابون لـ في الجول: أوباميانج انضم لمعسكرنا مبكرا لأنه لا يتدرب مع أرسنال كرنفالات ماما أفريكا (3) – أجمل افتتاح.. و"حطها في الجول يا رياض"
أخر الأخبار
كادينا كوبيه: الليجا تعطي الضوء الأخضر لـ ريال مدريد بمشاركة كورتوا وفالفيردي 4 دقيقة | الدوري الإسباني
إصابة بن دبكة لاعب الجزائر بفيروس كورونا.. و27 حالة في فريقه 16 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب جامبيا لـ في الجول: لن نستطيع مواجهة الجزائر.. نعاني من غياب 12 لاعبًا 48 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هل يتدرب مع برادلي؟ كوريري ديلو سبورت: إنسيني وافق على عرض تورونتو ساعة | الدوري الإيطالي
أمير عبده.. الجنيّ الذي أضاء جزر القُمر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أم كلثوم وهوبكنز وفيرجسون.. تقاسموا تاريخ الميلاد والتكريم الملكي 2 ساعة | تقرير في الجول
الغندور عن إيقاف 97: لم أسب أحدًا.. كنت أتحدث إلى نفسي 2 ساعة | مصر
منتخب الجابون لـ في الجول: أوباميانج انضم لمعسكرنا مبكرا لأنه لا يتدرب مع أرسنال 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا