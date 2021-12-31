أمير عبده.. الجنيّ الذي أضاء جزر القُمر

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 21:57

كتب : زكي السعيد

أمير عبده - جزر القمر

تعيش جزر القُمر أيامًا سحرية، إذ تشارك للمرة الأولى على الإطلاق في منافسات كأس الأمم الإفريقية عندما تتنافس على أرض الكاميرون بعد أيام.

والسر يرجع إلى أمير عبده المدير الفني الوطني الذي قاد بلاده لذلك الإنجاز غير المسبوق.

تعرّف على أمير عبده وعلى الصدفة التي جعلت منه مدربًا لبلاده بغرابة

جزر القمر أمير عبده
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