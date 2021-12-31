زازا وبوجبا يرفعان القبعة.. شاهد أبطأ ركلة جزاء في التاريخ

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 20:23

كتب : FilGoal

لاعب اليابان

لتنفيذ ركلات الجزاء أساليب عدة، أشهرها بانينكا التي تحمل اسم صاحبها بعد أن حصد لبلاده تشيكوسلوفاكيا لقب يورو 1976 بواسطتها.

لكن في دوري المدارس الثانوية الياباني هذا الأسبوع، والذي يحظى باهتمام وشعبية عاليين في البلاد، شاهدنا ركلة جزاء ربما هي الأطول في تاريخ كرة القدم.

مباراة بين فريقي ريوتسو كيزاي أوجاشي، وكينداي واكاياما، وصلت إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

ليتقدم أحد لاعب أوجاشي وينفذ ركلته في مسافة زمنية قدرها 30 ثانية تقريبًا، ويسجلها بنجاح بعد أن اختبر صبر حارس المرمى والحكم والجماهير وكاتب الخبر.

الركلة ذكّرت البعض بما فعله سيموني زازا مهاجم إيطاليا أمام ألمانيا في ربع نهائي يورو 2016 عندما أهدرها ركلته بغرابة بعد تقدم بطيء نحو منطقة التسديد.

اليابان
نرشح لكم
مستعمرة يابانية.. سيلتك يضم 3 لاعبين يابانيين دفعة واحدة في يناير خبر في الجول – موهبة الأردن البارزة يقترب من الدوري القطري لويس مارتن لـ في الجول: أتمنى فوز قطر على مصر.. وسعيد لأجل بوقرة وهذه أفضل مباراة في كأس العرب خليجي 25 - الاتحاد العربي يحدد بديل العراق حال عدم الجاهزية للاستضافة
أخر الأخبار
بطل فرنسا يرتحل إلى فلورنسا.. فيورنتينا يضم إكوني قادمًا من ليل 4 دقيقة | الدوري الإيطالي
زازا وبوجبا يرفعان القبعة.. شاهد أبطأ ركلة جزاء في التاريخ 24 دقيقة | آسيا
مدرب مايوركا ينفجر: يبدو أن برشلونة هو الوحيد الذي لديه مشاكل.. نحن أيضًا نعاني من غيابات 41 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف – كيف لا تمنع الإصابة بـ كورونا انضمام اللاعبين لـ أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرجة الثانية - استقالة مجدي طلبة من تدريب المصري بالسلوم ساعة | الدرجة الثانية
مؤتمر أرتيتا من العزل: سمحنا بانضمام أوباميانج إلى الجابون للحفاظ على لياقته ساعة | الدوري الإنجليزي
رانييري عن الاحتفاظ بخدمات دينيس: لم نقلل من احترام كأس أمم إفريقيا ساعة | الدوري الإنجليزي
مستعمرة يابانية.. سيلتك يضم 3 لاعبين يابانيين دفعة واحدة في يناير 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا