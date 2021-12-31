زازا وبوجبا يرفعان القبعة.. شاهد أبطأ ركلة جزاء في التاريخ

لتنفيذ ركلات الجزاء أساليب عدة، أشهرها بانينكا التي تحمل اسم صاحبها بعد أن حصد لبلاده تشيكوسلوفاكيا لقب يورو 1976 بواسطتها.

لكن في دوري المدارس الثانوية الياباني هذا الأسبوع، والذي يحظى باهتمام وشعبية عاليين في البلاد، شاهدنا ركلة جزاء ربما هي الأطول في تاريخ كرة القدم.

مباراة بين فريقي ريوتسو كيزاي أوجاشي، وكينداي واكاياما، وصلت إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

ليتقدم أحد لاعب أوجاشي وينفذ ركلته في مسافة زمنية قدرها 30 ثانية تقريبًا، ويسجلها بنجاح بعد أن اختبر صبر حارس المرمى والحكم والجماهير وكاتب الخبر.

And in today’s episode of mad things to happen in the All Japan High School tournament… a 30 second penalty run-up pic.twitter.com/wL7hqeXYSA — Jack Kenmare (@jackkenmare_) December 31, 2021

الركلة ذكّرت البعض بما فعله سيموني زازا مهاجم إيطاليا أمام ألمانيا في ربع نهائي يورو 2016 عندما أهدرها ركلته بغرابة بعد تقدم بطيء نحو منطقة التسديد.