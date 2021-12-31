مدرب مايوركا ينفجر: يبدو أن برشلونة هو الوحيد الذي لديه مشاكل.. نحن أيضًا نعاني من غيابات

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 20:05

كتب : زكي السعيد

لويس جارسيا - مايوركا

انتقد لويس جارسيا المدير الفني لـ ريال مايوركا، تركيز الإعلام الإسباني على الغيابات العديدة في صفوف برشلونة منافسه المقبل.

ريال مايوركا يستقبل برشلونة في ملعب سون مويش الأحد المقبل بالجولة 19 من الدوري الإسباني.

وصرّح جارسيا اليوم الجمعة: "سنفعل ما يملونه علينا، ليس من السهل تأجيل المباريات بسبب ازدحام الجدول. لو توجب اللعب فسنلعب، ليس هناك أعذار".

وأضاف: "نحن أكثر فريق عانى من غيابات طوال الدوري، والآن لأنه برشلونة الذي يعاني فالكل يتحدث عن الأمر".

وأتم: "يبدو أن برشلونة هو الفريق الوحيد الذي لديه مشاكل. ولكن بدلاءه يمكنهم أن يصيروا أساسيين في أي فريق آخر بالدوري الممتاز. هوية الفائز لن تتحدد بناءً على الغيابات بغض النظر عن من سيفوز".

ويعاني برشلونة من غياب 18 لاعبًا بين الفريق الأول والثاني من الذين يشكّلوا قوام فريق المدرب تشافي هيرنانديز، بسبب حالات الكورونا وإصابات الملاعب والإيقافات.

ويحتل مايوركا المركز 15 برصيد 20 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز السابع.

برشلونة مايوركا في إسبانيا الدوري الإسباني
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