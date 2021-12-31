الدرجة الثانية - استقالة مجدي طلبة من تدريب المصري بالسلوم

تقدم مجدي طلبة المدير الفني لفريق المصري بالسلوم باعتذاره عن الاستمرار في قيادة الفريق.

جاء ذلك بحسب بيان النادي الذي تم نشره على صفحته الرسمية.

واتخذ طلبة قراره في ظل سوء النتائج، حيث خاض الفريق 6 مباريات لم يحصد منها سوى 6 نقاط، وهو ما لا يتناسب مع طموحاته وطموحات إدارة النادي.

وقرر طلبة الاستقالة لترك الحرية أمام الإدارة في اختيار المدير الفني الجديد للفريق.

كما وجه المدرب السابق الشكر لإدارة النادي والجهاز الفني على المساندة في الفترة الأخيرة، موضحا أن نقص خبرات اللاعبين صعب مهمته.

يذكر أن مجدي طلبة تولى قيادة المصري بالسلوم خلفا لرضا الفيداوي.