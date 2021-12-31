مستعمرة يابانية.. سيلتك يضم 3 لاعبين يابانيين دفعة واحدة في يناير

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 18:31

كتب : زكي السعيد

ثلاثي سيلتك الياباني

أعلن نادي سيلتك الإسكتلندي عن ضم 3 لاعبين يابانيين دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتعاقد سيلتك مع دايزن مايدا قادمًا من يوكوهاما مارينوز، ويوسوكي إديجوتشي من جامبا أوساكا، وريو هاتاتي من كاوازاكي فرونتال.

وفاز مايدا (24 عامًا) بجائزة هداف الدوري الياباني 2021، وسبق له خوض تجربة أوروبية في صفوف ماريتيمو البرتغالي.

وتدرّب مايدا سابقًا تحت قيادة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو المدير الفني الحالي لـ سيلتك، وقتما كان مدربًا لـ يوكوهاما مارينوز.

وينضم مايدا إلى سيلتك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إلزامية الشراء.

كما ينضم إديجوتشي (25 عامًا) قادمًا من جامبا أوساكا بعقد لمدة 4 مواسم ونصف.

لاعب الوسط صاحب الـ15 مباراة دولية مع منتخب اليابان سبق له اللعب في ليدز يونايتد الإنجليزي، وكولتورال ليونيسا الإسباني، وجروثر فيورث الألمان.

وأخيرا هاتاتي (24 عامًا) الذي ينضم بدوره قادمًا من كاوازاكي فرونتال بعقد لمدة 4 مواسم ونصف.

وشارك هاتاتي مع منتخب اليابان في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة وساعدها في احتلال المركز الرابع.

وبات سيلتك مستعمرة يابانية، إذ يضم في صفوفه أيضًا المهاجم الياباني كيوجو فوروهاشي الذي سجل له 16 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويحتل سيلتك المركز الثاني في الدوري الإسكتلندي بفارق 6 نقاط عن رينجرز المتصدر، وتنتظره مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي أمام بودو جليمت النرويجي.

سيلتك اليابان
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