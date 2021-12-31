مدرب موريتانيا لـ في الجول: متحمس لبطولتي الأولى.. هدفنا أن نصبح مثل مصر والجزائر

يستهدف ديدييه جوميز مدرب منتخب موريتانيا، تطوير منتخبه إلى أن يصبح بين كبار قارة إفريقيا.

موريتانيا تسجل ثاني مشاركاتها في بطولة أمم إفريقيا تاريخيا، بالتواجد في نسخة 2021 بالكاميرون، فيما سيكون ديدييه جوميز على موعد مع أولى مشاركاته تاريخيا في البطولة.

FilGoal.com أجرى حوارا مطولا مع ديدييه جوميز قبيل البطولة، تحدث فيه عن هدفه رفقة موريتانيا في البطولة وهدفه المستقبلي، وعن استعداداته للحدث الإفريقي الأهم.

وجاءت تصريحات ديدييه جوميز كالتالي:

"سعيد جدا جدا بأن كأس أمم إفريقيا ستلعب في موعدها، هذه أول كأس أمم إفريقيا لي ومتحمس لها جدا، بدأنا العمل والاعداد للبطولة من معسكر في دبي وسنصل للكاميرون يوم 7 يناير قبل مواجهة جامبيا في اولى المباريات".

وأضاف " قمت باستدعاء العديد من اللاعبين من أوروبا الذين غابوا عن المنتخب في كأس العرب، لدينا قائمة بإمكانيات وقدرات عالية، نجحنا في إقناع بعض اللاعبين الجدد في تمثيل المنتخب مثل بابي إينو با مهاجم لو هافر الفرنسي والذي كان بإمكانه تمثيل منتخب السنغال أيضا، كذلك سليمان دوكارا مهاجم فريق جيرسون سبور التركي".

مدرب موريتانيا أتبع "الكرة الموريتانية في مرحلة التطور ورئيس الاتحاد الموريتاني لديه طموح كبير لمواصلة التطور، هذه المرة الثانية لمنتخب موريتانيا في كأس أمم إفريقيا ونهدف لتقديم نتائج أفضل من المرة الأولى، مثل محاولة التأهل للدور الثاني، نحن في مجموعة صعبة بوجود منتخبات مثل جامبيا التي تطورت خلال السنوات الماضية مع مدرب رائع ومميز للغاية".

جوميز أكمل "كذلك تونس التي لعبنا ضدها في كأس العرب والجميع يعرف إمكانيات هذا المنتخب جيدا، وأيضا منتخب مالي الذي يعد واحدا من أفضل المنتخبات في البطولة، التحدي صعب وقوي لكن لا شيء مستحيل في كرة القدم، وأعتقد أن هذا الوقت المثالي للتوضيح للجميع بأن الكرة الموريتانية تتطور بالشكل المطلوب".

المدرب الفرنسي أتبع "ليس لدينا مشكلة مع الأندية الأوروبية حيث أن جميع اللاعبين وافقوا على الانضمام للمنتخب في كأس أمم إفريقيا، والجميع ينضم تباعا في معسكر المنتخب في الوقت الحالي، وجميع اللاعبين لديهم رغبة في تقديم كل ما لديهم في لعب المباريات والدفاع عن منتخب بلادهم وبالطبع سأكون في حيرة من أمري في حسم التشكيل الأخير في المباريات بسبب الحماس الذي لديهم".

واستمر "يجب أن يكون لدينا الطموح والحماس حتى نستطيع الوصول لهدفنا، هدفنا هو أن نصبح مثل المنتخبات الكبيرة مصر والسنغال والمغرب وتونس والجزائر ولن نصبح مثلهم إلا بالطموح والعمل الجاد".

وأتم "هناك منتخبات كبيرة في البطولة مثل مصر والمغرب وتونس السنغال والمالي والجزائر. الجزائر في رأيي هي المرشحة الأولى للفوز باللقب وذلك لأنهم خلال آخر 3 أو 4 سنوات يقدمون أداء ونتائج قوية. هم أبطال إفريقيا وأبطال العرب، لكن بالطبع هناك منتخبات أخرى ما يقرب من خمسة منتخبات تستطيع الفوز باللقب".

وتتواجد موريتانيا في المجموعة السادسة رفقة تونس، ومالي، وجامبيا.

وتبدأ موريتانيا مشوارها يوم 12 يناير بمواجهة جامبيا في الجولة الأولى.