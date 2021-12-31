ألفيش: لم أكن لأعود إلى برشلونة مع بارتوميو.. والرئيس السابق يسرب محادثة واتساب

زعم داني ألفيش لاعب برشلونة أنه لم يكن ليقبل بالعودة إلى صفوف البلاوجرانا خلال ولاية الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

داني ألفيش النادي : برشلونة برشلونة

ليرد عليه بارتوميو بتسريب محادثة واتساب جمعتهما عن طريق أحد الصحفيين الإسبان، طلب خلالها ألفيش العودة لصفوف برشلونة.

وصرّح ألفيش لقناة الكأس القطرية: "لم أكن سأقبل عرضًا منه".

وتابع: "رحلت بينما كان رئيسًا، ولذا ليس هناك منطق في العودة للعمل معه".

ليأتي الرد قويًا من بارتوميو الذي سرّب محادثة جمعته بـ ألفيش عبر تطبيق واتساب في مايو 2019 عقب الهزيمة الكارثية أمام ليفربول.

وحدث التسريب بواسطة فيكتور مالو صحفي موقع Culemania.

El mensaje que Dani Alves envió a Bartomeu para volver al Barça en mayo de 2019, una semana después de la debacle de Anfield: "Nos necesitamos y lo sabemos" Lo contamos aquí >>> https://t.co/8nHFVT3FJN vía @culemanias @DaniAlvesD2 pic.twitter.com/qvQAzF5UL9 — Víctor Malo (@VMalo8) December 31, 2021

وجاء نص التسريب كالآتي:

ألفيش: سيادة الرئيس، كيف الحال؟ أريد العودة إلى منزلي، وأريد المشاركة في كأس العالم 2022 وأنا لاعب في برشلونة. دعنا نترك الكبرياء جانبًا، نحتاج إلى بعضنا وكلانا يعرف ذلك.

بارتوميو: مرحبًا يا داني، ليس هناك مشكلة في عودتك، لكن يجب أن يتم ذلك بموافقة المسؤولين الفنيين في برشلونة. هل تحدثت مع أبيدال؟ أرسل إليك عناقًا قويًا.

ألفيش: يمكنني محادثته لو أردت.

بارتوميو: سأطلع أبيدال ثم سنهاتفكم نحن.

ألفيش (38 عامًا) انضم إلى برشلونة لأول مرة في 2008 قادمًا من إشبيلية وكتب بقميصه نجاحات أسطورية وساهم في تحقيق سداسية 2009 التاريخية وخماسية 2015.

لكنه دخل في خلافات مع إدارة بارتوميو ورحل عن الفريق في 2016، ولعب بعدها لـ يوفنتوس وباريس سان جيرمانو ساوباولو، قبل أن يعود لـ برشلونة مجانًا قبل أسابيع قليلة.

وينتظر ألفيش ظهوره الثاني بقميص برشلونة في قادم الأيام بعد أن يتعافى من فيروس كورونا الذي ألم به مؤخرًا.