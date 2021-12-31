صفقة القرن النسائية؟ أس: ريال مدريد يستهدف الهدافة التاريخية لـ برشلونة وإسبانيا

يعرف تاريخ ريال مدريد وبرشلونة الكثير من الصفقات الجدلية التي عرفت انتقال أحد نجوم الفريقين إلى القطب الآخر بشكل مباشر.

بيرند شوستر من برشلونة إلى مدريد في 1988، مايكل لاودروب من برشلونة إلى ريال مدريد في 1995، لويس إنريكي من ريال مدريد إلى برشلونة في 1996، وأخيرًا والصفقة الأكثر قوة ورعبًا: لويس فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد في 2000.

لكن ماذا لو حمل صيف 2022 صفقة خرافية أخرى تشكّل ضربة موجعة لـ برشلونة؟ الإجابة عند صحيفة "أس" الإسبانية التي فجرت مفاجأة بشأن جيني هيرموسو مهاجمة البلاوجرانا التي تحظى باهتمام ريال مدريد.

التقرير ذكر أن عقد هيرموسو ينتهي مع برشلونة في الصيف المقبل، وريال مدريد يطمح لضمها في صفقة مجانية مدوية.

وهيرموسو (31 عامًا) هي الهدافة التاريخية لـ برشلونة ومنتخب إسبانيا، وهدّافة الدوري الإسباني 5 مرات، منها آخر 3 مواسم.

كما حلت هيرموسو في المركز الثاني بصراع الكرة الذهبية النسائية 2021 خلف زميلتها أليكسيا بوتيّاس.

وبدأت هيرموسو مسيرتها في أتليتكو مدريد، ثم لعبت لاحقًا لـ رايو فايكانو، ثم برشلونة بين 2013 و2017، ومن بعده باريس سان جيرمان، ثم عودة لـ أتليتكو ومنه إلى برشلونة منذ 2019.

وساهمت هيرموسو في إنجازات مرعبة للفريق النسائي لـ برشلونة الذي حصد ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتنتظر برشلونة مواجهة نارية أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "أس" أن ريال مدريد يستهدف أيضًا لايا أليشاندري قائدة دفاع أتليتكو مدريد وأحد أبرز لاعبات منتخب إسبانيا.

ويعيش ريال مدريد موسمه الثاني في الكرة النسائية، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإسباني وتأهل إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم الحالي وصل إلى الدور الثاني لدوري الأبطال بعد حلوله وصيفًا في مجموعها تصدرها باريس سان جيرمان.