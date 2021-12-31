منذر الكبير.. مدرب الشهر الواحد في تونس

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 17:46

كتب : إسلام أحمد

منذر الكبير - تونس

رغم عدم تحقيقه العديد من النجاحات الكبيرة في مسيرته، حظي مُنذر الكبير بثقة الاتحاد التونسي لكرة القدم لتولي قيادة المنتخب الوطني منذ 2019.

الكبير عوّض آلان جيريس، وقاد تونس لنهائي كأس العرب 2021، بالإضافة إلى الوصول للمرحلة النهائية في تصفيات المونديال.

لكن يظل الكبير مدربًا مجهولًا للكثيرين، إذ لم يحصد طوال مسيرته سوى لقب كأس تونس 2013 مع البنزرتي، وقاد النجم الساحلي والإفريقي والترجي في فترات لم يترك خلالها بصمة كبيرة، بل اكتسب مع فريق الدم والذهب لقب "مدرب الشهر الواحد".

تعرّف على مُنذِر الكبير المدير الفني لـ نسور قرطاج في التقرير التالي

منذر الكبير تونس كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021
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