خالد الغندور يوضح سبب استعمال "القاضية ممكن".. وهل كان "أهلاوي" في صغره وانتماء نجله

يشتهر خالد الغندور بتصريحاته الجريئة وآرائه الصريحة، لكنه أثار استغراب المتابعين لأشهر بسبب استعماله المستمر لعبارة "القاضية ممكن" التي قالها المعلق عصام الشوالي في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك.

القائد التاريخي للزمالك حل ضيفًا على FilGoal.com وشرح سبب استعماله المتكرر لتلك العبارة التي تحمل ذكرى حزينة لفريقه المفضل، كما أوضح سبب انتمائه للأهلي في صغره قبل انضمامه إلى ناشئي الزمالك.

ورد الغندور على ما قيل بشأن انتماء ابنه الذي قال البعض إنه مساند للأهلي.

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