في آخر لقاء لـ حجازي قبل كأس إفريقيا.. الاتحاد يعزز تصدره للدوري بفوز مثير

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 16:07

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

قلب الاتحاد تأخره المبكر إلى فوز مثير على مضيفه الباطن بنتيجة 3-2 اليوم الجمعة في الجولة 15 من الدوري السعودي.

وشارك أحمد حجازي مدافع مصر في المباراة كاملة مع ناديه الاتحاد وكان اللقاء هو الأخير قبل انضمام الأول لمعسكر الفراعنة استعدادا لكأس إفريقيا 2021.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة ليوسع الفارق في صدارة الدوري إلى 4 نقاط مع الوصيف الشباب، بينما الباطن ظل في المرتبة 14 ورصيده 14 نقطة.

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وتقدم المضيف عن طريق البرازيلي ماوريسيو أنتونيو في الدقيقة 5 قبل أن يقلب الاتحاد تأخره إلى تقدم بهدفين ذاتيين سجلهما الأخير ومحمد ناجي في الدقيقتين 8 و72.

لكن الباطن سجل هدف التعادل في الدقيقة 83 بواسطة الهولندي محمد رايحي.

ثم عاد الاتحاد للنيل من شباك منافسه بهدف قاتل في الدقيقة 92 سجله هارون كامارا.

وبذلك حقق الاتحاد انتصاره الخامس على التوالي في الدوري وسيلعب بعد أسبوع ضد ضيفه الفيحاء.

الاتحاد السعودي أحمد حجازي
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