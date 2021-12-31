السولية: أبذل ما في وسعي للحاق بمباريات أمم إفريقيا.. ونتمنى إسعاد الجماهير

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 15:57

كتب : أحمد الخولي

عمرو السولية

قال عمرو السولية لاعب منتخب مصر إنه يبذل قصارى جهده في برنامجه العلاجي للحاق بمباريات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويعاني السولية من مزق في عضلة السمانة تعرض له قبل انطلاق لقاء الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي.

وقال السولية إن لديه عزم كامل وحماس كبير على اللحاق بمباريات كأس أمم إفريقيا لتمثيل منتخب مصر.

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وواصل "الانضمام لمنتخب مصر شرف كبير ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد الجماهير".

وكان السولية قد واصل جلساته العلاجية أمس واليوم مع انطلاق المعسكر المفتوح للمنتخب الوطني استعدادا للسفر إلى الكاميرون يوم الجمعة المقبل للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته في الـ11 من شهر يناير الجاري.

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