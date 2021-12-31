رمضان صبحي: عازم على إثبات أحقيتي بتمثيل منتخب مصر

أعرب رمضان صبحي لاعب بيراميدز عن سعادته بالمشاركة مع مصر في كأس إفريقيا 2021.

وانضم رمضان، لاعب الأهلي وهدرسفيلد تاون السابق، لقائمة الفراعنة التي تستعد لخوض غمار الكأس القارية وتبدأ مبارياتها ضد نيجيريا يوم 11 يناير المقبل.

وقال رمضان في تصريحات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم:"سعيد بالعودة للمنتخب، وقبل بطولة كبيرة يتابعها العالم كله. مُصر وعازم على إثبات أحقيتي بارتداء قميص المنتخب، أريد التفوق على نفسي وبذل كل ما في وسعي لأستثمر هذه الفرصة وأساهم مع زملائي في تحقيق إنجاز للكرة المصرية".

وأتم "حان وقت المنتخب ويجب الالتفاف حوله، كل اللاعبين لا يذكرون إلا انتماءً واحدا وهو منتخب مصر. جميعنا يعلم قيمة المنتخب وأهميته للجمهور".

وسيشارك رمضان (24 عاما) في كأس إفريقيا للمرة الثانية بعدما كان في قائمة الفراعنة التي خسرت النهائي عام 2017.

ولم يشارك رمضان في كأس إفريقيا 2019 التي جرت في مصر وتوجت بها الجزائر.

ومثل رمضان منتخب مصر في 34 مباراة وسجل هدفين.