لقجع: بدر بانون مصاب بكورونا.. والزلزولي طلب الانضمام لـ المغرب في مارس

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 12:59

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - كأس العرب - بدر بانون

قال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم إن بدر بانون مدافع الأهلي لم ينضم حتى الآن لمعسكر المنتخب الوطني بسبب إصابته بفيروس كورونا.

عبد الصمد الزلزولي

النادي : برشلونة

بدر بانون

النادي : الأهلي

المغرب

وكشف لقجع تفاصيل مفاوضاته مع برشلونة واللاعب عبد الصمد الزلزولي من أجل إقناع الأخير بتمثيل أسود الأطلس.

وقال لقجع يوم الخميس عبر برنامج مارس أطاك في راديو مارس:"بدر بانون لم ينضم للفريق حتى الآن لأنه مصاب بفيروس كورونا. سيلتحق قريبا بالمعسكر في الإمارات".

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وكان وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب استدعى بدر بانون بعد أيام من إعلان قائمة لاعبيه المشاركة في كأس إفريقيا 2021.

وهي القائمة التي ضمت عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة، الذي يبدو أنه لن يشارك مع أسود الأطلس في الكأس القارية.

وقالت تقارير يوم الخميس إن الزلزولي اختار تمثيل إسبانيا بدلا من المغرب.

وصرح لقجع "هاتفت خوان لابورتا (رئيس برشلونة) 3 مرات، وكذلك المدرب تشافي هيرنانديز، لكن قرار عدم الالتحاق بالفريق كان من الزلزولي نفسه".

وواصل "تحدثت مع الزلزولي يوم الخميس، وقال لي إنه سينضم للفريق في مارس، لكني أخبرته أن هذا غير مضمون لأن الفريق يحتاجه في كأس إفريقيا. اللعب للمنتخب الوطني يبقى فوق أي اعتبار".

وذكرت شبكة بي إن سبورتس في وقت سابق أن إسبانيا تضغط على الزلزولي من أجل تمثيلها بدلا من المغرب.

ولعب الزلزولي مع شباب المغرب في كأس العرب 2020 لكنه لم يمثل المنتخب الأول في أي مباراة.

وولد الزلزولي في المغرب لكنه انتقل إلى إسبانيا وهو في السابعة من عمره.

وشارك مع رديف برشلونة في 7 مباريات في الموسم الجاري قبل أن يحصل على فرصته مع الفريق الأول بنهاية أكتوبر الماضي.

ومع الفريق الأول شارك الزلزولي في 8 مباريات وبات أساسيا في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

بدر بانون الزلزولي المغرب كأس إفريقيا
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