قوائم أمم إفريقيا – استبعاد لاعبين وظهور المعجزة في اختيارات موريتانيا النهائية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 12:56

كتب : محمد عبد العظيم

موريتانيا - الإمارات

أعلن ديديه جوميز المدير الفني لمنتخب موريتانيا قائمة فريقه النهائية المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

وتم تقليص القائمة من 30 لاعبا إلى 28 بعد استبعاد كل من بكاري انداي (رودوس اليوناني) وسليمان آن (رويال فيرتون البلجيكي).

وشهدت القائمة ظهور اللاعب المعجزة بيات لوكيري صاحب الـ16 عاما.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: بابكر ديوب (نواذيبو) – محمد المختار (الجمارك) – امبكه ندياي (كينج نواكشوط)

الدفاع: هارونا أبو دمبا (لاعب حر) – عبدول با (الأهلي الليبي)– الحسن احويبيب (الرزوراء العراقي) –دياديي ديارا (جول الفرنسي) – الحسين عبد الرحمن (فرانك بورينز البلجيكي) – عبد القادر تيام (أورليان الفرنسي) – سليمان قرموقو (لوريان الفرنسي)- عالي اعبيد (فالنسيان الفرنسي).

الوسط: عبد الله محمد (إيسترا الكرواتي) – جاسوما فوفانا (كلوج الروماني) – محمد سويد (نواذيبو)– محمد دلاهي (لاعب حر) – محسن بده (نواذيبو) – خاسا كامارا (نورثإيست يونايتد الهندي) – إبراهيما كوليبالي (لومان الفرنسي) – سيدي يعقوب (فيتا كلوب الكونغولي) – بيات لوكيري (الجمارك)- إلميكي ندياي (جول الفرنسي).

الهجوم: آداما با (نهضة بركان المغربي) – أباب إبنو با (لوهافر الفرنسي) – أبوبكر كامارا (الملعب التطواني التونسي) – عمر كامارا (بيروي البلغاري) – حمي الطنجي (نواذيبو) – سليمان دوكارا (جيرسين سبور التركي) – إدريسا ثيام (كونكورد الموريتاني)

ويتواجد منتخب موريتانيا في المجموعة السادسة رفقة تونس ومالي وجامبيا.

ويعد ذلك الظهور الثاني لموريتانيا في المحفل الإفريقي بعد الظهور الأول في نسخة 2019 بمصر وودع حينها من دور المجموعات.

موريتانيا كأس أمم إفريقيا
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