مران منتخب مصر - انتظام عمر مرموش.. وتأهيل لـ السولية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 12:39

كتب : FilGoal

منتخب مصر

انضم عمر مرموش لاعب شتوتجارت لمعسكر منتخب مصر وشارك في المران الصباحي على استاد القاهرة.

وتدرب مرموش مع 18 لاعبا انتظموا في معسكر الفراعنة.

وواصل عمرو السولية تدريباته التأهيلية في ظل إصابته في عضلة السمانة.

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ويحصل اللاعبون على راحة من المران يوم السبت ويبدأ المعسكر المغلق للفراعنة يوم الأحد.

وسيتجه بطل إفريقيا 7 مرات إلى الكاميرون يوم 7 يناير استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وسيخوض الفراعنة أول مباراة في البطولة ضد نيجيريا يوم 11 يناير.

ثم يواجهون غينيا بيساو والسودان في 15 و19 يناير.

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