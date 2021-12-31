مران منتخب مصر - انتظام عمر مرموش.. وتأهيل لـ السولية

انضم عمر مرموش لاعب شتوتجارت لمعسكر منتخب مصر وشارك في المران الصباحي على استاد القاهرة.

وتدرب مرموش مع 18 لاعبا انتظموا في معسكر الفراعنة.

وواصل عمرو السولية تدريباته التأهيلية في ظل إصابته في عضلة السمانة.

ويحصل اللاعبون على راحة من المران يوم السبت ويبدأ المعسكر المغلق للفراعنة يوم الأحد.

وسيتجه بطل إفريقيا 7 مرات إلى الكاميرون يوم 7 يناير استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وسيخوض الفراعنة أول مباراة في البطولة ضد نيجيريا يوم 11 يناير.

ثم يواجهون غينيا بيساو والسودان في 15 و19 يناير.