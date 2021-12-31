تفاصيل واقعة الاعتداء على حكم مباراة في فرق الشباب.. وقرار عاجل من نادي منشية ناصر

شهدت مباراة في دوري الشباب مواليد 2003 واقعة مؤسفة بطلها حارس مرمى نادي منشية ناصر محمد صبري سلامة بعدما اعتدى على حكم اللقاء الذي أقيم ضد نادي حلوان العام.

حسبما علم FilGoal.com فإن نادي منشية ناصر كان متقدما في النتيجة بخمسة أهداف دون رد، وأهدر حلوان العام ركلة جزاء قبل أن يهدر نادي منشية ناصر ركلة أخرى.

حصل الحارس بطل الواقعة على بطاقة صفراء لإهدار الوقت، ذلك قبل احتساب ركلة جزاء لنادي حلوان العام بعد عرقلة من الحارس.

وبناء عليه أشهر الحكم كريم يسري البطاقة الصفراء الثانية في وجه الحارس فما لبث أن قام بالاعتداء على الحكم فورا.

ونتيجة لما حدث أصدر نادي منشية ناصر خطابا رسميا أرسله لرئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة أخبره فيه بأنه تم استدعاء الجهاز الفني واللاعبين للتحقيق معهم في أحداث المباراة وتقرر الآتي:

** إقالة جميع أفراد الجهاز الفني ومنع التعاقد معهم مستقبلا.

** إيقاف جميع مستحقات الجهاز الفني.

** شطب اللاعب محمد صبري سلامة.

من جانبه تحدث محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة عبر قناة "المحور" قائلا: "المدير الفني لمنشية ناصر ومساعده اعتديا على الحكم وتم كتابة هذا في تقرير المباراة".

وأضاف "اتخذنا قرارا مبدئيا بمنع اللعب في منشية ناصر تماما وتم إيقاف المدير الفني والمدرب العام وحارس المرمى ومن ساهم في الاعتداء على الحكم".

وواصل "اللائحة تنص على الإيقاف 8 أشهر وغرامة 2000 جنيه لكن ليس في مثل تلك الحالات، بل هناك قرارات أخرى سنتخذها".

وأتم "سأصدر توصية بشطب حارس المرمى ومن ساهم في الاعتداء على الحكم".