منافس مصر – نيجيريا تعلن استبعاد أوسيمين و3 لاعبين آخرين من أمم إفريقيا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 11:19

كتب : محمد عبد العظيم

فيكتور أوسيمين نابولي

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم اليوم الجمعة رسميا استبعاد مهاجم النسور الخضراء ونابولي فيكتور أوسيمين من قائمة الفريق المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار الاتحاد النيجيري إلى أنه كذلك تم استبعاد كل من المدافعين عبد الله شيهو وليون بالوجون بسبب الإصابات المختلفة.

فيما ذكر مصدر من الاتحاد النيجيري –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com أن استبعاد إيمانويل دينيس جاء لرفض واتفورد سفر اللاعب بسبب القيود الصحية في إنجلترا وطلب اللاعب البقاء مع ناديه.

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وانضم بدلا من اللاعبين المذكورين كل من تيرون إبيوي "فينسيا الإيطالي"، ولو أولواسيميلوجو أجايي "وست بروميتش ألبيون الإنجليزي"، وهنري أونيكورو "أولمبياكوس اليوناني"، وبيتر أولاينكا "سلافيا براج التشيكي".

ويلعب منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة بجوار كل من مصر والسودان وغينيا بيساو.

وتبدأ نيجيريا مشوارها في البطولة بملاقاة مصر في الـ11 من شهر يناير المقبل.

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