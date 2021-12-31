أوكلاند سيتي يعلن انسحابه من كأس العالم للأندية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 10:51

كتب : FilGoal

أوكلاند سيتي

أعلن أوكلاند سيتي انسحابه من المشاركة في كأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي بسبب القيود المفروضة من نيوزيلندا على السفر في ظل جائحة كورونا.

وقال أوكلاند في بيان رسمي عبر موقعه اليوم الجمعة إنه بعد مشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تم الاتفاق على الانسحاب.

وأوضح رئيس النادي إيفان فوكسيتش "نحن نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الظروف جعلت المشاركة في البطولة بعيدة عن متناولنا للسنة الثانية على التوالي".

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وواصل "لقد بذلنا الكثير من العمل الجاد والجهد للتحضير للسفر إلى الإمارات، لذا فإن عدم قدرتنا على السفر ضربة قوية لنا".

وكان أوكلاند انسحاب من النسخة الماضية التي أقيمت خلال شهر فبراير بسبب القيود المفروضة من نيوزيلندا على السفر أيضا بسبب جائحة كورونا.

ووقتها تأهل الدحيل القطري مباشرة لملاقاة الأهلي.

لكن فيفا أعلن أنه عقب انسحاب أوكلاند سيشارك بيري من دولة تاهيتي بدلا منه في مونديال الأندية وبالتالي سيلاقي الجزيرة الإماراتي في الدور التمهيدي.

أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية
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