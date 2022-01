منتخب المغرب يعلن استدعاء التكناوتي بدلا من الزنيتي

أعلن منتخب المغرب استبعاد أنيس الزنيتي حارس مرمى الرجاء من قائمته المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

جاء ذلك بعد تعرض الزنيتي للإصابة، التي ستحرمه من المشاركة في البطولة التي ستنطلق في التاسع من يناير المقبل وتنتهي في السادس من فبراير.

وقرر المدرب وحيد خليلوزيتش استدعاء أحمد رضا التكناوتي حارس مرمى الوداد بدلا من الزنيتي.

ويخوض منتخب المغرب منافسات كأس الأمم الإفريقية في المجموعة الثالثة مع غانا وجزر القمر والجابون.

📝 Ahmed Reda Tagnaouti called up by Coach Vahid Halilhodzic. He replaces Anas Zniti. pic.twitter.com/MUP1SyzE9b