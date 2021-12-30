المقاصة لـ في الجول: التعاقد مع غزال "استفادة مشتركة لنا وله"

يرى وليد هويدي المشرف العام على الكرة في مصر للمقاصة، أن التعاقد مع علي غزال يمثل استفادة مشتركة للاعب وللنادي.

وقال هويدي لـ FilGoal.com: "علي غزال انضم لنا في صفقة انتقال حر لمدة عام ونصف".

وأوضح "تعاقدنا مع غزال لأنه لاعب يملك خبرة ولعب للمنتخبات".

وشدد "خبرته ستفيدنا، وسنفيده بإعادته للملاعب مرة أخرى".

ورحل غزال عن سموحة مطلع الموسم الجاري.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عاما انضم لصفوف سموحة فى فترة الانتقالات الصيفية قبل السابقة قادما من نادي لاريسا اليونانى، فى صفقة انتقال لاعب حر، ولعب مع الفريق 8 مباريات.

ويحتل مصر للمقاصة المركز الـ 14 في الدوري بـ 6 نقاط من 7 جولات.