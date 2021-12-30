خبر في الجول – بعد العرض التركي.. كهربا ينتظر حسم مصيره من قبل الأهلي

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 21:31

كتب : أحمد الخولي

كهربا الأهلي إنبي كأس مصر

تلقى الأهلي عرضا رسميا من نادي ألتاي سبور التركي لاستعارة جناحه محمود عبد المنعم "كهربا" حتى نهاية الموسم.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن كهربا في الوقت الحالي، ينتظر حسم مصيره من قبل الأهلي، من حيث البقاء في النادي أو استمراره، خاصة في ظل بقائه خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ويحاول كهربا الخروج من موقفه الحالي في الأهلي، حتى خلال الخروج معارا لضمان المشاركة في المباريات في الفترة المقبلة.

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وعلم FilGoal.com أن كهربا يمتلك أكثر من عرض محلي كذلك، بجانب العرض الرسمي من النادي الذي يحتل المركز الـ 16 في الدوري التركي.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.

ويذكر أن ألتاي سبور قد ضم أحمد ياسر ريان من الأهلي على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجاري.

محمود عبد المنعم كهربا الأهلي في الدوري
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