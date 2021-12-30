كرة سلة – الاتحاد يصعد للصدارة بفوز خارج الديار على الأهلي.. وانتصار أول لـ الزمالك

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 20:53

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري (من حساب الاتحاد المصري لكرة السلة)

صعد الاتحاد السكندري لصدارة دوري السوبر لكرة السلة، بعد الفوز على الأهلي 100-85 في الجولة السابعة والأخيرة من الدور الأول للبطولة.

وسيطر زعيم الثغر طوال المباراة على مضيفه، حيث انتهت الفترة الأولى 22-17 للاتحاد، والثانية 51-36، والثالثة 72-53.

وبتلك النتيجة، صعد الاتحاد السكندري لصدارة الترتيب بـ 13 نقطة، تاركا الأهلي في الوصافة بـ 12 نقطة.

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وفي نفس الإطار، حقق الزمالك فوزه الأول في المسابقة بعد 6 هزائم، حيث فاز على مصر للتأمين 80-72.

وجمع الزمالك نقطته الثامنة فيما حصد مصر للتأمين نقطة ليصبح رصيده 9 نقاط.

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