أشرف خضر لـ في الجول: الإسماعيلي سيعود

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 20:51

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي - أحمد رمضان بيكام - الصور من حساب الإسماعيلي

شدد أشرف خضر المدرب العام الجديد للإسماعيلي، أن الدراويش سيعودون خلال المرحلة المقبلة في الدوري.

وقال خضر القائم بأعمال مدير الكرة كذلك لـ FilGoal.com: "سعيد بالعودة للجهاز الفني للإسماعيلي بعد غياب 4 سنوات".

وأردف "المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الالتزام، بغرض تعديل وضع الفريق في جدول المسابقة".

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وشدد "الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الأكفاء، وسوف نزيد من هذه المجموعة في الفترة المقبلة بضم عدد من اللاعبين الأجانب".

وأتم "أنا لست بغريب عن الفريق، وسوف أعمل مع بقية الجهاز لصالح عودة الفريق".

ويتولى خوان براون المدرب الأرجنتيني تدريب الإسماعيلي خلال الفترة الحالية.

ويستعد الإسماعيلي لعودة الدوري المصري بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

ويحتل الفريق المركز الـ 17 في الدوري بنقطتين من 7 مباريات.

في الدوري الدوري المصري الإسماعيلي
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