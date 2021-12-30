منافس مصر – السودان يخسر من إثيوبيا وبيكلي يسجل

خسر منتخب السودان أمام منافسه إثيوبيا وديا بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

وأقيمت تلك المباراة بينهما في الكاميرون في إطار استعداداتهما للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

وسجل لإثيوبيا أمانويل جيبريمايكل هدفين، وشيميلس بيكلي هدفا.

ويلعب منتخب إثيوبيا في المجموعة الأولى بجوار كل من الكاميرون وبوركينا فاسو وكاب فيردي.

فيما يلعب منتخب السودان في المجموعة الرابعة بجوار مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للسودان تحت قيادة المدير الفني الجديد برهان تية بعد إقالة الفرنسي هوبير فيلود.

وسيخوض منتخب السودان وديتين قبل أمم إفريقيا أمام زيمبابوي وسيراليون.