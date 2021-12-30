تراوري وكوليبالي وكيتا.. ملك وإمبراطور وأسطورة

يتردد على مسامعنا بشكل شبه يومي في البطولات الإفريقية والعالمية أسماء تراوري وكوليبالي وكيتا وكامارا وبانجورا، والسر دائما يعود إلى غرب إفريقيا وبالتحديد مالي.

وأثناء الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية، قد تفكر قليلا في السر وراء تكرار نفس الاسم للاعبين من دول مختلفة لا تربطهم أي صلة.

FilGoal.com حاول الوصول لأصل أكثر الأسماء شيوعا في القارة السمراء قبل بداية المعترك الإفريقي.

الموت بدلا من العار

تولى بابيمبا تراوري ملك إمبراطورية كينيدوجو وعاصمتها سيكاسو الحكم عام 1893 عقب وفاة شقيقه تيبا تراوري أمام الجيش الاستعماري الفرنسي.

في أبريل 1838 بدأ الفرنسيون هجوما مدفعيا كبيرا على جدران سيكاسو بعد إسقاط الجدار. وسقطت المدينة نفسها في الأول من مايو عام 1898.

وبدلا من الاستسلام للفرنسيين، أمر بابيمبا حراسه بإطلاق النار عليه وقتله بدلا من أن يلحق به العار.

عمل لا يزال يُحتفل به في مالي اليوم، بعدما أصبح شخصية تاريخية في البلاد.

وفي 2001 افُتتح ملعب يحمل اسم "بابيمبا تراوري" في مدينة سيكاسو قبل استضافة مالي لكأس الأمم الإفريقية عام 2002، وهو الملعب الذي استضاف مباراة الكاميرون ومصر في ربع النهائي وشهد فوز الأسود بهدف باتريك مبوما.

ويستضيف الملعب الآن مباريات فريق الملعب المالي والذي يشارك في البطولة الإفريقية على مستوى الأندية.

اسم تراوري يُطلق على شخص بين كل من 563 في البلاد.

وامتلك بابيمبا تراوري نجلا يُعرف باسم آداما وهو ما يفسر سر انتشار اسم آداما تراوري.

وبحسب ترانسفير ماركت فأن هناك 10 لاعبين يحملون اسم آداما تراوري منهم 6 يحملون الجنسية المالية وعلى رأسهم بكل حال لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي ومنتخب إسبانيا.

هناك أيضا من يحمل الجنسية الفرنسية والبوركينابية والإيفوارية.

وفي النسخة الحالية من كأس الأمم يتواجد 9 لاعبين يحملون اسم تراوري.

بوركينا فاسو: عباس تراوري – برتراند تراوري – إريك تراوري

كوت ديفوار: حامد تراوري

مالي: هاماري تراوري – تشارلز تراوري – آداما تراوري (2) – حميدو تراوري

جبال أم بحار

يعود اسم كوليبالي إلى عائلة عاشت في الإمبراطورية الغانية قبل أن يستقروا في بيليجديو في شمال مالي.

وتعود أصول العائلة من مملكة بامبارا في سيجو بمالي.

ووفقا للتقليد السونينكي، فأن معنى كلمة كوليبالي يُقسم إلى شقين “كولو” والتي تعاني جبل و"بالي" والتي تعني عقبة، نظرا لتواجدهم بين الجبال ومشاهدتهم العدو القادم من ماندي.

في رواية آخرى فأن الشقيقان نيانجولو وبارامانجولو لاحقاهما عدو، وبسبب عدم وجود أي زورق لعبور النهر فأن الثنائي عبر على ظهر سمكة سلور ليُطلق عليهم في لغة البامبارا، (كولون بالي)، وهي تقسم كولون = زورق وبالي = بدون، أي "السفر بدون زورق".

يشتهر الاسم في القارة السمراء كثيرا ويتواجد في أكثر 9 دول إفريقية، يتصدرها غينيا وكوت ديفوار والسنغال وبوركينا فاسو ثم مالي.

في كأس الأمم، يتواجد 3 لاعبين بقائمة بوركينا فاسو يحملون اسم كوليبالي، بالإضافة إلى كاليدو كوليبالي مدافع نابولي والسنغال أحد أبرز مدافعي القارة.

الإمبراطور

تظل مالي هي السر وراء انتشار الأسماء في القارة السمراء وتلك المرة مع اسم كيتا.

والأمر هنا يعود إلى سوندياتا كيتا مؤسس إمبراطورية مالي، والذي واجه الكثير في حياته.

سوندياتا أصيب بالشلل وهو طفل وتعرضت والدته للمضايقات والسخرية بسبب إعاقة نجلها.

أثر هذا بشكل كبير على سوندياتا وكان مصمما على فعل كل ما في وسعه من أجل المشي مثل أقرانه.

من خلال التصميم، وفي أحد الأيام سار وبدأ المشي وأصبح قائدا بين أقرانه حتى أصبح أول إمبراطور لإمبراطورية مالي في القرن الحادي عشر.

يظل اسم كيتا منتشرا في القارة السمراء بالأخص في مالي وغينيا وكوت ديفوار والسنغال.

في النسخة الحالية يتواجد 3 لاعبين يحملون الاسم بواقع 2 من غينيا وهما علي كيتا ونابي كيتا ولاعب من السنغال هو كيتا بالدي.

لقب كيتا هو الأكثر شيوعا في مالي حيث يحمله 444708 شخصا، أو واحد من كل 38 شخصا.

ويعد المالي سيدو كيتا من أبرز اللاعبين الذين حملوا الاسم بعدما ارتدى قميص برشلونة وإشبيلية وروما قبل الاعتزال.

أكبر عائلة

في كأس الأمم الإفريقية 2006 ارتبط المصريين وخاصة بالإسكندرية باسم بانجورا، إذ ضمت قائمة غينيا 6 لاعبين في صفوفها يحملون اللقب وتصدروا ترتيب المجموعة حينها على حساب تونس وزامبيا وجنوب إفريقيا.

سجل لاعبون يحملون اسم بانجورا 3 أهداف من أصل 9 للمنتخب الغيني آنذاك بعدما انتهى مشوارهم في ربع النهائي.

ويحمل بانجورا اسم أكبر عائلة في العاصمة كوناكري، وهي أكبر عائلة في البلاد من حيث تعداد السكان.

إذ تمتلك غينيا 236 ألف شخص يحمل اسم بانجورا بمعدل شخص لكل 50.

وبحسب موقع "فوربيرز" فأن منطقة كينديا تضم 31% ممن يحملون اسم بانجورا، تأتي خلفها منطقة بوكيه بنسبة 30% ومنطقة كوناكري بنسبة 29%.

رغم تواجد غينيا في البطولة إلا أن قائمتها تخلو تلك المرة من سلالة عائلة بانجورا.

أسماء أخرى

توريه: في لغة السونينكي تعني "فيل" والاسم الأبرز بالطبع الشقيقان كولو ويايا توريه لاعبا كوت ديفوار، وفي النسخة الحالية يتواجد 3 لاعبين يحملون الاسم ذاته.

كامارا: في اللغة البرتغالية تعني "الغرفة" وبحسب بعض المواقع فأنها تعني "خدام أو رسول الملك أو النبلاء"، وفي الكاميرون سيتواجد 9 لاعبين باسم كامارا 4 منهم بقميص منتخب غينيا.

كونيه: هو اختصار لاسم إمبراطور ألماني في القرن الثالث عشر يُدعى كونراد ويتواجد في النسخة الحالية لاعبان فقط.

أليو: بحسب موقع "charlies-name" فأنها تعني "محارب"، وفي نسخة 2021 يتواجد فقط أليو ديانج لاعب وسط مالي والأهلي.