حوار في الجول - مدرب غانا: هدفنا الفوز بأمم إفريقيا.. وهذا سبب ضم حارس من الدرجة الرابعة

قال ميلوفان راجيفيتش المدير الفني لمنتخب غانا إنه يريد بدء كأس أمم إفريقيا 2021 خطوة بخطوة قبل التفكير في حصد اللقب وهو هدفه منذ البداية.

كما كشف المدرب الصربي عن سبب استعانته بحارس يلعب في دوري الدرجة الرابعة في إنجلترا ودفعه للعب أساسيا مع منتخب غانا.

وعن تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا والانتقادات التي يتعرض لها لاعب غانا وأرسنال توماس بارتي كان هذا حوار FilGoal.com مع ميلوفان راجيفيتش.

ويلعب منتخب غانا في المجموعة الثالثة بجوار المغرب والجابون وجزر القُمر.

كيف ترى مجموعة منتخب غانا في البطولة وهل ترى غانا قادرة على التتويج باللقب؟

مجموعة قوية جدا، لن تكون هناك مباراة سهلة.

منتخب المغرب يمر بفترة استقرار وقوة ويقدم عروض قوية، هناك أيضا منتخب الجابون والذي عاد من جديد للظهور بشكل جيد ويقدم مباريات مميزة في الفترة الأخيرة.

أيضا منتخب جزر القُمر المنتخب الطموح والذي تأهل للمرة الأولى للبطولة، وكان تأهله مستحقا ويضم العديد من اللاعبين الشباب.

علينا احترام كل منتخب، في إفريقيا الجميع يحب كرة القدم لذلك علينا الاجتهاد وتقديم كل ما لدينا للتأهل للدور القادم.

غانا دائما مرشحة للقب لكن البطولة بها العديد من المنتخبات القوية مثل المغرب ومصر والجزائر والسنغال لذلك علينا أولا التركيز على التأهل من دور المجموعات، ثم ننتظر ما سيحدث بعد ذلك هدفنا العودة باللقب من الكاميرون بكل تأكيد.

بعد رحيلك عن تدريب غانا، حدث تذبذب كبير في مستويات المنتخب هل ترى رحيلك سبب في ذلك؟

من بعد رحيلي عن منتخب غانا تغيرت أشياء كثيرة في المنتخب، في رأيي ان سبب تراجع مردود غانا خلال السنوات الماضية هي المرحلة الانتقالية التي مر بها بعد نهاية الجيل التاريخي وبداية جيل شاب جديد.

الجيل الحالي كان يحتاج للاستقرار لأنه جيل شاب جيد ولديه قدرات عالية، لكن لم يحصل المنتخب الغاني خلال الفترة الماضية على الاستقرار من حيث الطاقم الفني وأيضا على مستوى اتحاد الكرة الذي شهد تغيرات عديدة.

هدفي هو إعادة الاستقرار للمنتخب ومنح هؤلاء الصغار الثقة التي تجعلهم مثل الأجيال الماضية، هدفنا المنافسة على كأس أمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم لذلك علينا ترتيب الأوراق والنظر إلى المستقبل فقط.

حينما كنت أدرب غانا كانت الأجواء رائعة بين اللاعبين والمجموعة كنا عائلة واحدة وهذا سبب نجاحنا، حاليا نعمل أيضا ككتلة واحدة لتحقيق أهدافنا التي نسعى لها.

غانا تمتلك العديد من اللاعبين في أوروبا كيف ستتعامل مع ذلك الأمر في حالة رفض الأندية في أوروبا تركهم للمنتخب وهل من الأفضل إقامة البطولة في الصيف؟

نعم لدينا الكثير من اللاعبين في أوروبا وأيضا في الدوري المحلي، بالطبع سيكون من الصعب على أنديتهم تركهم، لكن هذه البطولة تابعه للأجندة الدولية للفيفا لذلك لنا كامل الحق في الحصول عليهم.

وأنا واثق من أن الجميع سيكون حاضرا، لست صاحب القرار حول تغيير مواعيد البطولة، هناك الاتحاد الإفريقي صاحب القرار وهو يرى الأفضل لكرة القدم.

في الأعوام الماضية كنا نرى مشاكل كبيرة ضد معسكرات منتخب غانا خاصةً بين اللاعبين الكبار كيف ستتعامل مع هذا الأمر؟

عندما كنت متواجد في المنتخب سابقا لم يكن هناك مشاكل، أعلم ما حدث خلال الفترة الماضية لكن علينا أن ننظر للوضع الحالي، أجواء المنتخب حاليا ممتازة للغاية والجميع يحب الأخر ونحن عائلة واحدة، ودائما أقول للاعبين من لديه مشكلة عليه القدوم والتحدث معي عنها.

تفاجئنا في الفترة الماضية بانضمام جو والكوت حارس مرمى سويندن تاون للمنتخب وأصبح أساسيا وهو يلعب في ناد في الدرجة الرابعة في إنجلترا كيف ترى ذلك؟

جو حارس مميز للغاية، ليس هناك فارق كبير بين مستوى كرة القدم في الدرجات الأدنى في إنجلترا مع الدوريات الممتازة في أوروبا.

جو حارس موهوب ومجتهد ودائما يتم اختياره ضمن فريق الأسبوع هناك وانا سعيد بتألقه وبتواجده معنا، يستحق مكانه في المنتخب والجميع سعيد بأدائه في المباريات التي شارك بها بشكل أساسي معنا.

هل الانتقادات التي يتعرض لها توماس بارتي نظرا لتراجع مستواه مع أرسنال قد تؤثر على أدائه خلال البطولة؟

توماس بارتي لاعب كبير ويستطيع التعامل مع كل الانتقادات.

أعلم أنه لديه الكثير ليقدمه لناديه ولجماهير أرسنال وهو اعترف بذلك في تصريحات له وهذا سيساعده كثيرا على التألق، نحتاج إليه ولجودته نحن سعداء بأن نمتلك لاعب مثله وأتوقع أن يكون من نجوم كأس أمم إفريقيا.

صنعت تاريخا مع غانا في كأس العالم 2010 ما هي ذكرياتك مع هذه البطولة؟

هذه البطولة لها ذكريات رائعة معي والشعب الغاني وكل إفريقيا، كل مواطن إفريقي كان يشجعنا كنا نحمل أحلام الجميع.

نجحنا في التأهل من دور المجموعات مرورا لربع النهائي وكنا قريبين من نصف النهائي لولا يد لويس سواريز والحظ في ركلة جزاء جيان أسامواه وقفوا أمامنا.

كان لدينا آمال كبيرة للتأهل لكن لم غاب عنا الحظ في أهم لحظة في المباراة.

غانا في التصنيف الثاني في قرعة الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم، كيف ترى التصفيات وهل تفضل مواجهة منتخب محدد؟

المنتخبات العشرة التي تأهلت لهذا الدور يمكن تسميتهم بالأبطال بعد دور مجموعات صعب ومباريات تنافسية عالية.

ليس لدي فريق مفضل لمواجهته، نحن جاهزون لأي معركة ولدينا ثقة في قدراتنا في التأهل لكأس العالم، سنفعل كل ما لدينا لجعل الشعب الغاني يشعر بالسعادة.