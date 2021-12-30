"كأس الأمم الإفريقية تتعرض لعدم احترام"

يرى إيان رايت أسطورة أرسنال أن بطولة كأس أمم الإفريقية تتعرض لحالة من عدم الاحترام.

وقال رايت عبر إنستاجرام: "هل هناك بطولة يتم عدم احترامها أكثر من كأس أمم إفريقيا؟".

وأوضح منتقدا التغطية الإعلامية الغربية للحدث: "لا يوجد شرف أكبر من تمثيل بلدك، التغطية الإعلامية مغطاة بالعنصرية".

وأكمل "لعبنا يورو 2020 في 10 دول وسط وباء، ولم يكن هناك مشكلة، ولكن في الكاميرون، كدولة وحيدة تستضيف البطولة، يوجد مشكلة".

وأوضح "يسألون اللاعبين إذا كانوا سينضمون لمنتخبات بلادهم أم يبقون مع أنديتهم، تخيلوا لو كان هذا السؤال موجه للاعب إنجليزي عن منتخبه".

وأتم رايت: "أتمنى الأفضل للكاميرون في استضافة البطولة، والأفضل للاعبين والجماهير"