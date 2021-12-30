انتهت كرة سلة – الأهلي (85) - (100) الاتحاد السكندري.. زعيم الثغر ينفرد بالصدارة

يقدم FilGoal.com بثا حيا ومباشرا لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة من الدور الأول من دور المجموعات لدوري كرة السلة.

ويمتلك الأهلي 11 نقطة في الصدارة، وهو نفس رصيد الاتحاد السكندري.

نهاية المباراة

الفترة الرابعة: الأهلي (85) - (100) الاتحاد السكندري

الفترة الثالثة: الأهلي (53) - (72) الاتحاد السكندري

استراحة

الفترة الثانية: الأهلي (36) - (51) الاتحاد السكندري

الفترة الأولى: الأهلي (17) - (22) الاتحاد السكندري

إصابة قوية لأحمد عادل "دولا" في الذراع بعد اشتراك مع مايكل ثومبسون لاعب الأهلي.