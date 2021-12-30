الدرجة الثانية – حرس الحدود يتصدر بحري بعد تعثر دكرنس

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 17:29

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

تصدر حرس الحدود مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية بفوزه على بايونيرز 1-0.

وسجل محمود أبو جودة هدف الحرس، فيما أهدر محمود قابيل ركلة جزاء لبايونيرز؟

ارتفع رصيد الحرس إلى 28 نقطة، وفي نفس الوقت تعادل سبورتينج مع دكرنس دون أهداف ليتراجع الأخير للوصافة بـ 26 نقطة.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية - الإعلاميين يفوز على البداري.. وتعادل سلبي بين المصري بالسلوم والمجد الدرجة الثانية – أبو العينين شحاتة مديرا فنيا لـ المنيا الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 12

وكذلك، انتصر كفر الشيخ على الزرقا 2-1 بهدفي موسى أولاري، بعد أن تقدم أحمد سمير موسى للزرقا.

وارتفع رصيد كفر الشيخ لـ 25 نقطة في المركز الثالث.

وفي بقية المباريات، فاز أبو قير للأسمدة على بلدية المحلة 2-0، فيما فاز المجد على الرجاء 4-0.

وتعادل دمنهور مع الحمام 1-1، والمنصورة مع الأولمبي بنفس النتيجة.

وتعادل صيد المحلة مع المصري بالسلوم 2-2.

طالع الترتيب الكامل للمجموعة من هنا

الدرجة الثانية مجموعة بحري حرس الحدود كفر الشيخ
نرشح لكم
الدرجة الثانية - الإعلاميين يفوز على البداري.. وتعادل سلبي بين المصري بالسلوم والمجد الدرجة الثانية – أبو العينين شحاتة مديرا فنيا لـ المنيا الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 12 الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 12
أخر الأخبار
"كأس الأمم الإفريقية تتعرض لعدم احترام" 24 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كورتوا يعلن شفائه من كورونا بعد 24 ساعة من إيجابية عينته 25 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كرة سلة – الأهلي (23) - (32) الاتحاد السكندري.. الفترة الثانية 43 دقيقة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية – حرس الحدود يتصدر بحري بعد تعثر دكرنس ساعة | الدرجة الثانية
كوكا يسجل ثاني أهدافه مع كونيا سبور خلال 3 أيام ساعة | المحترفون
نجوم برزوا بسبب أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تقرير: رفض اللعب لـ المغرب.. الزلزولي اختار إسبانيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
فودين: يمكنك إسقاط النقاط بالدوري الإنجليزي في أي وقت 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وتصنيف الفرق.. والقنوات الناقلة