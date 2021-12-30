الدرجة الثانية – حرس الحدود يتصدر بحري بعد تعثر دكرنس

تصدر حرس الحدود مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية بفوزه على بايونيرز 1-0.

وسجل محمود أبو جودة هدف الحرس، فيما أهدر محمود قابيل ركلة جزاء لبايونيرز؟

ارتفع رصيد الحرس إلى 28 نقطة، وفي نفس الوقت تعادل سبورتينج مع دكرنس دون أهداف ليتراجع الأخير للوصافة بـ 26 نقطة.

وكذلك، انتصر كفر الشيخ على الزرقا 2-1 بهدفي موسى أولاري، بعد أن تقدم أحمد سمير موسى للزرقا.

وارتفع رصيد كفر الشيخ لـ 25 نقطة في المركز الثالث.

وفي بقية المباريات، فاز أبو قير للأسمدة على بلدية المحلة 2-0، فيما فاز المجد على الرجاء 4-0.

وتعادل دمنهور مع الحمام 1-1، والمنصورة مع الأولمبي بنفس النتيجة.

وتعادل صيد المحلة مع المصري بالسلوم 2-2.

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