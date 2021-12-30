كوكا يسجل ثاني أهدافه مع كونيا سبور خلال 3 أيام

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 17:10

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور هدفه الثاني لفريقه خلال 3 أيام، عندما هز شباك عمراني سبور يوم الخميس.

وانتصر كونيا سبور بثنائية نظيفة على عمراني سبور ضمن دور الـ32 من كأس تركيا.

وبدأ كوكا المباراة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 58 برأسية، بعدما تقدم زميله كونراد ميشالاك بالهدف الأول في الدقيقة 49.

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وكان كوكا قد سجل هدف فوز كونيا سبور على بشكتاش في الدوري التركي يوم الإثنين.

يذكر أن لاعب سبورتنج براجا السابق استبعد من قائمة منتخب مصر النهائية التي تشارك في كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي ضمت 25 لاعبا (التفاصيل).

من المقرر أن تكون قائمة كل منتخب تضم 23 لاعبا، مع 5 لاعبين احتياطيين.

وبعدما شهدت القائمة المبدئية عدة مفاجآت، أبرزها استمرار غياب لاعب وسط الزمالك طارق حامد، وغياب حسين فيصل وأسامة فيصل اللذان اعتمد عليهما كيروش في كأس العرب.

شهدت القائمة النهائية مفاجأت أخرى باستبعاد محمد مجدي "أفشة" ومروان حمدي ومصطفى فتحي وأحمد حسن "كوكا" وأحمد ياسر ريان.

كوكا كونيا سبور
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