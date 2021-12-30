تقرير: رفض اللعب لـ المغرب.. الزلزولي اختار إسبانيا

يبدو أن الإعلان الرسمي من عبد الصمد الزلزولي نجم برشلونة برفض اللعب للمغرب بات قريبا.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو اختيار الزلزولي تمثيل منتخب إسبانيا مستقبلا وعدم تلبية دعوة المنتخب المغربي.

وكان قد تم اختيار عبد الصمد الزلزولي ضمن قائمة منتخب المغرب النهائية استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

وتستضيف الكاميروان منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وأشار تقرير موندو ديبورتيفو إلى أن الزلزولي كان يوازن بين إيجابيات وسلبيات اختيار اللعب لمنتخب المغرب بما في ذلك الغياب عن برشلونة في يناير.

وأوضح التقرير أن الزلزولي حسم أمره في النهاية بالتخلي عن فكرة اللعب للمنتخب المغربي.

ووضع الزلزولي أمره تحت تصرف لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب شباب إسبانيا تحت 21 عاما ولويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا.

وبذلك القرار سيستفيد برشلونة من قدرته على الاستفادة من الزلزولي خلال منافسات شهر يناير في مباريات الدوري والكأس والسوبر.

وكان برشلونة قد أعلن صباح اليوم الخميس إصابة الزلزولي بفيروس كورونا.