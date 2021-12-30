تقرير: رفض اللعب لـ المغرب.. الزلزولي اختار إسبانيا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 16:41

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي - برشلونة

يبدو أن الإعلان الرسمي من عبد الصمد الزلزولي نجم برشلونة برفض اللعب للمغرب بات قريبا.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو اختيار الزلزولي تمثيل منتخب إسبانيا مستقبلا وعدم تلبية دعوة المنتخب المغربي.

وكان قد تم اختيار عبد الصمد الزلزولي ضمن قائمة منتخب المغرب النهائية استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة
مهاجم المغرب: لدينا الإمكانيات للذهاب إلى أبعد نقطة في أمم إفريقيا كاب فيردي لـ في الجول: سببان خلف إلغاء ودية المغرب كأس إفريقيا - المغرب.. عهد ما بعد زياش مدرب المغرب: برشلونة لا يحترم كأس أمم إفريقيا.. والزلزولي سينضم لنا

وتستضيف الكاميروان منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وأشار تقرير موندو ديبورتيفو إلى أن الزلزولي كان يوازن بين إيجابيات وسلبيات اختيار اللعب لمنتخب المغرب بما في ذلك الغياب عن برشلونة في يناير.

وأوضح التقرير أن الزلزولي حسم أمره في النهاية بالتخلي عن فكرة اللعب للمنتخب المغربي.

ووضع الزلزولي أمره تحت تصرف لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب شباب إسبانيا تحت 21 عاما ولويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا.

وبذلك القرار سيستفيد برشلونة من قدرته على الاستفادة من الزلزولي خلال منافسات شهر يناير في مباريات الدوري والكأس والسوبر.

وكان برشلونة قد أعلن صباح اليوم الخميس إصابة الزلزولي بفيروس كورونا.

المغرب إسبانيا برشلونة عبد الصمد الزلزولي
نرشح لكم
خبر في الجول – استياء من كيروش بسبب الزيارات الخارجية لمنتخب مصر طبيب المنتخب يكشف موقف المصابين بكورونا من السفر إلى الكاميرون خبر في الجول - تفاصيل إصابة محمد حمدي وإبراهيم عادل مدرب جامبيا يحكي لـ في الجول عندما اصطدم مع أديبايور لدخوله المران بدراجة بخارية
أخر الأخبار
خبر في الجول – استياء من كيروش بسبب الزيارات الخارجية لمنتخب مصر 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
طبيب المنتخب يكشف موقف المصابين بكورونا من السفر إلى الكاميرون 31 دقيقة | منتخب مصر
كهربا: لن ألعب في مصر لغير الأهلي وقضية الزمالك في المحكمة.. وهذا موقفي من بنشرقي 35 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تفاصيل إصابة محمد حمدي وإبراهيم عادل 54 دقيقة | منتخب مصر
مدرب جامبيا يحكي لـ في الجول عندما اصطدم مع أديبايور لدخوله المران بدراجة بخارية ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
حارس جامبيا لـ في الجول: رحلتنا لـ أمم إفريقيا لا تُنسى.. وأتمنى مواجهة السنغال في النهائي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الإفراج عن ميندي لاعب مانشستر سيتي المتهم بالاغتصاب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وإسلام جابر.. وتدريبات خاصة لـ عمر السعيد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي