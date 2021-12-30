أمم إفريقيا - منتخب زيمبابوي ثالث الوافدين إلى الكاميرون

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 15:38

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب زيمبابوي

وصل منتخب زيمبابوي إلى الكاميرون استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

وتستضيف الكاميرون منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية بجوار منتخبات السنغال وغينيا ومالاوي.

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ويعتبر منتخب زيمبابوي ثالث الوافدين إلى الكاميرون بعد منتخبي إثيوبيا والسودان.

وأعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم عن وصول بعثة الفريق إلى ياوندي استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

ويفتتح منتخب زيمبابوي مشواره أمام السنغال في الثالثة من عصر يوم 10 يناير المقبل.

أمم إفريقيا زيمبابوي الكاميرون
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