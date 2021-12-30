منافس مصر - نابولي يعلن إصابة أوسيمين بفيروس كورونا

أعلن نادي نابولي بشكل رسمي إصابة فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا بفيروس كورونا.

ويخضع أوسيمين للعزل حتى تتحول مسحته إلى سلبية.

وكان أوسيمين على رأس قائمة منتخب نيجيريا التي تستعد لخوض أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

وجاء بيان نابولي كالآتي: "تم التأكد من إصابة فيكتور أوسيمين بفيروس كورونا بعد أن جاءت مسحته إيجابية ولكن دون أعراض".

وأضاف "وفقا للسلطات الصحية فخضع أوسيمين إلى العزل وسيتم إجراء فحوصات جديدة بعد أن تتحول عينته إلى سلبية".

ولم يتضح موقف أوسيمين من بطولة أمم إفريقيا حتى تتحول مسحته إلى سلبية.

ويفتتح منتخب نيجيريا مشواره في بطولة أمم إفريقيا أمام منتخب مصر يوم 11 يناير.

ويقع منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات مصر وغينيا بيساو والسودان.