قائد زيمبابوي لـ في الجول: لدينا حظوظ في مجموعة أمم إفريقيا.. وصلاح قدوة لنا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 14:34

كتب : أحمد رجب

نولدج موسونا - قائد منتخب زيمبابوي

يؤمن كنوليدج موسونا قائد منتخب زيمبابوي ولاعب الطائي السعودي بحظوظ منتخب بلاده في التأهل لما بعد دور المجموعات في أمم إفريقيا.

ويشارك منتخب زيمبابوي في مجموعة تضم كل من السنغال ومالاوي وغينيا في أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون بين 9 يناير إلى 6 فبراير.

وقال موسونا في تصريحات لـ FilGoal.com: "أؤمن أن لدينا حظوظ والمجموعة متوازنة".

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وأضاف "جميع الفرق في المجموعة لديها حظوظ في تخطي دور المجموعات، هذا سيعتمد على أداء كل فريق أثناء البطولة".

وعن رأيه في الفريق المرشح لحصد اللقب أوضح "من الصعب اختيار البطل من الآن".

وتابع "تلك الأمور تعتمد على أداء المنتخبات خلال مجريات البطولة، في كرة القدم لا يمكن توقع البطل".

وبالحديث عن محمد صلاح وجه موسونا رسالته إليه قائلا: "أنت لاعب رائع وتعتبر قدوة لنا كلاعب إفريقي".

وواصل "أتمنى أن يظل صلاح دائما مصدر إلهام لجميع الأجيال القادمة في إفريقيا، نراك أخا لنا في واحدة من أقوى الدوريات العالمية، وأراك قريبا في الكاميرون".

أما عن ذكرياته مع مواجهة مصر في أمم إفريقيا 2019 كشف كنوليدج "كانت المباراة الافتتاحية ورغم خسارتنا بهدف إلا أننا قاتلنا في الملعب أمام أحد أفضل فرق إفريقيا".

وبسؤاله عن أفضل لاعب إفريقي في أوروبا حاليا كشف "بالنسبة لي هو محمد صلاح".

ويلعب موسونا في فريق الطائي السعودي وسجل أربعة أهداف في الدوري.

وقال موسونا عن الدوري السعودي: "حققنا انتصارا هاما أمام الفيصلي واستحقينا الثلاث نقاط".

وعن أداء فريق الطائي المتذبذب أوضح "أمر طبيعي للغاية بسبب الوقت، احتاجنا الوقت للانسجام كلاعبين".

واختتم تصريحاته بالحديث عن أقوى الفرق في الدوري "مع احترامي للجميع لكن أقوى فريقين بالنسبة لي الهلال والاتحاد".

أمم إفريقيا زيمبابوي موسونا الدوري السعودي
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