الأهلي يعلن تمديد عقد معلول حتى 2024

أعلن النادي الأهلي استمرار علي معلول ظهير أيسر الفريق بشكل رسمي حتى صيف 2024.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وكشف الأهلي خلال مقطع مصور للاعب عن تمديد تعاقده لمدة موسمين إضافيين بجانب الموسم الجاري.

وكان تعاقد الأهلي مع علي معلول ينتهي بنهاية الموسم الجاري قبل أن يتم تمديد التعاقد بشكل رسمي.

علي معلول أهلاوي لـــ ٢٠٢٤ 🦅 pic.twitter.com/4tR9PzdC5C — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 30, 2021

وكان FilGoal.com قد علم بتوقيع معلول (31 عاما) العقد الجديد مساء الأحد وسافر صباح الإثنين إلى بلده تونس تمهيدا لانضمامه لقائمة الفريق المشاركة في كأس إفريقيا 2021.

وتأجل توقيع معلول لعقد جديد مع الأهلي بسبب ارتباطات الفريق ولم يختلف الطرفان على قيمة أو مدة العقد.

ويعد معلول أحد العناصر التي لا غنى عنها في الأهلي منذ التحاقه بالفريق في 2017 قادما من الصفاقسي.

النجم التونسي مثل الأهلي في 177 مباراة وسجل 33 هدفا وأرسل 51 تمريرة حاسمة.

وتوج مع القلعة الحمراء بـ11 لقبا.

ويزين علي معلول قائمة منتخب تونس النهائية استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.