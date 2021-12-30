أشرف خضر يعلن عبر في الجول تعيينه في جهاز الإسماعيلي

سيتواجد أشرف خضر كمدرب جديد في الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي.

وقال أشرف خضر في تصريحات لـFilGoal.com: "سأنضم اليوم إلى الجهاز الفني للإسماعيلي بعد أن توليا المسؤولية رسميا".

يذكر أن خضر سبق له تولى مهمة المدير الفني للفريق بجانب الانضمام الجهاز الفني للفريق عدة مرات.

ويتولى خوان براون المدرب الأرجنتيني تدريب الإسماعيلي خلال الفترة الحالية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة لعودة الدوري المصري بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.