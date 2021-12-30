أشرف خضر يعلن عبر في الجول تعيينه في جهاز الإسماعيلي

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 13:57

كتب : ياسر الشريف

أشرف خضر

سيتواجد أشرف خضر كمدرب جديد في الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي.

وقال أشرف خضر في تصريحات لـFilGoal.com: "سأنضم اليوم إلى الجهاز الفني للإسماعيلي بعد أن توليا المسؤولية رسميا".

يذكر أن خضر سبق له تولى مهمة المدير الفني للفريق بجانب الانضمام الجهاز الفني للفريق عدة مرات.

أخبار متعلقة
مصدر في الإسماعيلي يكشف لـ في الجول موعد حسم مصير شكري نجيب.. وخطوة منتظرة رئيس الإسماعيلي: تلقينا أكثر من عرض لضم شكري نجيب.. وهناك غش حدث في قضية إبراهيم حسن النجوم يطالب اتحاد الكرة الالتزام بتنفيذ عقوبة إيقاف القيد لـ الإسماعيلي ألجاراناز يشارك في أول تدريباته مع الإسماعيلي.. وجلسة مع براون

ويتولى خوان براون المدرب الأرجنتيني تدريب الإسماعيلي خلال الفترة الحالية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة لعودة الدوري المصري بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

الدوري المصري الإسماعيلي
نرشح لكم
محمد كوفي يعلن اعتزال كرة القدم المقاولون يعلن تعيين عودة خلفا لـ النحاس مصدر بـ المقاولون لـ في الجول: عودة مدربا للفريق حتى نهاية الموسم.. ورد قوي من المحلة رابطة الأندية تعلن بنشرقي أفضل لاعب في الجولة السابعة من الدوري المصري
أخر الأخبار
السحر والشعوذة.. على كل شكل ولون في إفريقيا 4 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قوائم أمم إفريقيا - ثلاثي الدوري المصري يزين قائمة تونس النهائية.. وغياب ساسي 6 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أشرف خضر يعلن عبر في الجول تعيينه في جهاز الإسماعيلي 9 دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر يبدأ استعدادته لأمم إفريقيا بـ18 لاعبا 19 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
غينيا "الكأس أو الأموال".. الإنجازات لا تُحقق بالسجن والتعذيب 55 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مجموعة مصر – لاعبو الدوري البرتغالي على رأس قائمة غينيا بيساو ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بينهم سيميوني وجريزمان.. أتليتكو مدريد يعلن إصابة خماسي بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإسباني
مهاجم المغرب: لدينا الإمكانيات للذهاب إلى أبعد نقطة في أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات