منتخب مصر يبدأ استعدادته لأمم إفريقيا بـ18 لاعبا

انطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية بحضور 18 لاعبا من أصل 25.

وأدى المنتخب المصري تدريبا صباحيا وشارك في المران الذي قاده كارلوس كيروش المدير الفني 18 لاعبا.

فيما أدى عمرو السولية جلسات علاجية بسبب إصابته في عضلة السمانة.

ومن المنتظر أن ينضم السداسي المحترف تباعا بعد انطلاق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل.

📷 صور من مران منتخب مصر الصباحي استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 🇪🇬 VIA/ EFA pic.twitter.com/mzS4VQfhZu — FilGoal (@FilGoal) December 30, 2021

وخضعت البعثة لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل بداية التدريب.

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وأعلن اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء عن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي ضمت 25 لاعبا (التفاصيل).

من المقرر أن تكون قائمة كل منتخب تضم 23 لاعبا، مع 5 لاعبين احتياطيين.

وبعدما شهدت القائمة المبدئية عدة مفاجآت، أبرزها استمرار غياب لاعب وسط الزمالك طارق حامد، وغياب حسين فيصل وأسامة فيصل اللذان اعتمد عليهما كيروش في كأس العرب.

شهدت القائمة النهائية مفاجأت أخرى باستبعاد محمد مجدي "أفشة" ومروان حمدي ومصطفى فتحي.