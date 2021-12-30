بينهم سيميوني وجريزمان.. أتليتكو مدريد يعلن إصابة خماسي بفيروس كورونا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 12:39

كتب : FilGoal

جريزمان - سيميوني

أعلن أتليتكو مدريد إصابة خمسة من أعضاء الفريق بفيروس كورونا وخضوعهم للحجر المنزلي.

وكشف الموقع الرسمي لأتليتكو مدريد عن إصابة كل من دييجو سيميوني المدير الفني وأنطوان جريزمان وكوكي وجواو فيليكس وهيكتور هيريرا بفيروس كورونا.

وأوضح تقرير أتليتكو مدريد أن الخماسي بدون أعراض ومعزول في منازلهم مع الالتزام بتوصيات السلطات الصحية.

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ويلعب أتليتكو مدريد مع رايو فايكانو يوم الأحد ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الخامس برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة عن رايو فايكانو صاحب المركز الرابع.

وفي نفس السياق أعلن برشلونة اليوم الخميس إصابة ثلاثي جديد بفيروس كورونا.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في صفوف الفريق الكتالوني إلى 10 لاعبين.

أتليتكو مدريد فيروس كورونا جريزمان سيميوني
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