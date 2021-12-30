مهاجم المغرب: لدينا الإمكانيات للذهاب إلى أبعد نقطة في أمم إفريقيا

يؤمن ريان مايي مهاجم منتخب المغرب بقدرة فريقه على الوصول إلى نهائي دوري أمم إفريقيا والمنافسة على البطولة.

منتخب المغرب يتواجد في مجموعة واحدة مع غانا والجابون وجزر القمر.

وقال مايي في تصريحات لموقع الاتحاد المغربي لكرة القدم: "المنتخب جاهز للعرس القاري، ومتحمسون بشدة لتقديم أداء جيد".

وأضاف "لدينا الإمكانيات للذهاب إلى أبعد نقطة في كأس أمم إفريقيا".

وأكمل مهاجم فرينكفاروزي المجري "كلاعبين، نعلم ما ينتظرنا، ونرغب في تقديم الأفضل".

وأتم "أتمنى تقديم المطلوب واستغلال قدراتي لمصلحة المنتخب، وأنا في قمة التركيز لتقديم أفضل ما لدي".

المنتخب المغربي سيواجه نظيره الغاني في أول مبارياته بالبطولة يوم 10 يناير.