مدرب مالاوي لـ في الجول: أفضل إقامة أمم إفريقيا بالصيف.. وأرشح هؤلاء للقب

يرى ميك مواسي مدرب منتخب مالاوي بأن مجموعتهم في بطولة أمم إفريقيا صعبة، لكنهم سيلعبون لتخطي دور المجموعات.

وقال ميك مواسي في تصريحات لـFilGoal.com: "مجموعتنا صعبة جدا، هناك منتخبات قوية وسيكون من الممتع اللعب ضدهم. نحترم جميع المنتخبات، سنواجه غينيا وزيمبابوي في أول مباراتين ثم السنغال، قد يظن البعض أن ترتيب المباريات يخدمنا لكن كل المنتخبات متساوية، سنلعب كل المباريات بهدف واحد وهو الفوز".

وأضاف "السنغال لديها نجوم كبيرة مثل ساديو ماني وخاليدو كوليبالي، لكن نحن أيضا لدينا لاعبين كبار ولا يجب أن نخاف من أحد حتى نستطيع الظهور بشكل جيد".

مدرب مالاوي أتبع "نعود للمشاركة من جديد في كأس أمم إفريقيا منذ نسخة 2010. هدفنا تقديم أفضل مما قدمناه في هذه البطولة، تخطي مرحلة المجموعات سيكون أمرا ممتازا لنا.

واستمر "نتمنى أن تحترمنا الأندية الأوروبية، في رأيي من الأفضل إقامة كأس أمم إفريقيا في الصيف دائما لكن هي ظروف الكاميرون لذلك عليهم احترامنا، لدي اثنان فقط محترفون في أوروبا لذلك أتمنى حضورهما".

ميك مواسي أتم "هناك منتخب مصر بقيادة محمد صلاح والذي في رأيي هو أفضل لاعب في العالم حاليا، هناك الجزائر حامل اللقب ولديهم لاعبين كبار مثل رياض محرز وغيره، هناك أيضا السنغال ومعهم ساديو ماني كما قلت هو لاعب كبير ومنتخب المغرب أيضا يؤدي جيدا، توقعي البطل سيكون من هذا الرباعي".

وتشارك مالاوي في بطولة أمم إفريقيا للمرة الثالثة تاريخيا بعد نسخة 1984، و2010.

وتتواجد مالاوي في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة غينيا، والسنغال، وزيمبابوي.