مدرب مالاوي لـ في الجول: أفضل إقامة أمم إفريقيا بالصيف.. وأرشح هؤلاء للقب

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 12:09

كتب : محمد عبد العظيم

مالاوي ودعت البطولة

يرى ميك مواسي مدرب منتخب مالاوي بأن مجموعتهم في بطولة أمم إفريقيا صعبة، لكنهم سيلعبون لتخطي دور المجموعات.

وقال ميك مواسي في تصريحات لـFilGoal.com: "مجموعتنا صعبة جدا، هناك منتخبات قوية وسيكون من الممتع اللعب ضدهم. نحترم جميع المنتخبات، سنواجه غينيا وزيمبابوي في أول مباراتين ثم السنغال، قد يظن البعض أن ترتيب المباريات يخدمنا لكن كل المنتخبات متساوية، سنلعب كل المباريات بهدف واحد وهو الفوز".

وأضاف "السنغال لديها نجوم كبيرة مثل ساديو ماني وخاليدو كوليبالي، لكن نحن أيضا لدينا لاعبين كبار ولا يجب أن نخاف من أحد حتى نستطيع الظهور بشكل جيد".

أخبار متعلقة
تصفيات كأس العالم - كوت ديفوار تسحق مالاوي بثلاثية وتعزز صدارتها تصفيات المونديال - الكاميرون تفتتح ملعبها التاريخي بانتصار على مالاوي مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا بالفيديو - أوكوي يقود أوغندا لتجاوز مالاوي في تصفيات إفريقيا

مدرب مالاوي أتبع "نعود للمشاركة من جديد في كأس أمم إفريقيا منذ نسخة 2010. هدفنا تقديم أفضل مما قدمناه في هذه البطولة، تخطي مرحلة المجموعات سيكون أمرا ممتازا لنا.

واستمر "نتمنى أن تحترمنا الأندية الأوروبية، في رأيي من الأفضل إقامة كأس أمم إفريقيا في الصيف دائما لكن هي ظروف الكاميرون لذلك عليهم احترامنا، لدي اثنان فقط محترفون في أوروبا لذلك أتمنى حضورهما".

ميك مواسي أتم "هناك منتخب مصر بقيادة محمد صلاح والذي في رأيي هو أفضل لاعب في العالم حاليا، هناك الجزائر حامل اللقب ولديهم لاعبين كبار مثل رياض محرز وغيره، هناك أيضا السنغال ومعهم ساديو ماني كما قلت هو لاعب كبير ومنتخب المغرب أيضا يؤدي جيدا، توقعي البطل سيكون من هذا الرباعي".

وتشارك مالاوي في بطولة أمم إفريقيا للمرة الثالثة تاريخيا بعد نسخة 1984، و2010.

وتتواجد مالاوي في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة غينيا، والسنغال، وزيمبابوي.

أمم إفريقيا مالاوي
نرشح لكم
مجموعة مصر – لاعبو الدوري البرتغالي على رأس قائمة غينيا بيساو مهاجم المغرب: لدينا الإمكانيات للذهاب إلى أبعد نقطة في أمم إفريقيا أمم إفريقيا - كوت ديفوار تعلن إصابات بفيروس كورونا داخل معسكر الفريق أفضل لاعب بنسخة 2019 يغيب عن الجزائر في أول مباريات أمم إفريقيا
أخر الأخبار
مجموعة مصر – لاعبو الدوري البرتغالي على رأس قائمة غينيا بيساو 8 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بينهم سيميوني وجريزمان.. أتليتكو مدريد يعلن إصابة خماسي بفيروس كورونا 9 دقيقة | الدوري الإسباني
مهاجم المغرب: لدينا الإمكانيات للذهاب إلى أبعد نقطة في أمم إفريقيا 17 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مزيد من إصابات بفيروس كورونا.. برشلونة دون 18 لاعبا أمام مايوركا 27 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب مالاوي لـ في الجول: أفضل إقامة أمم إفريقيا بالصيف.. وأرشح هؤلاء للقب 38 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - كوت ديفوار تعلن إصابات بفيروس كورونا داخل معسكر الفريق 46 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أفضل لاعب بنسخة 2019 يغيب عن الجزائر في أول مباريات أمم إفريقيا 52 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة سلة - سبورتنج يعلن إصابة لاعبة الفريق بقطع في الرباط الصليبي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه