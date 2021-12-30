أفضل لاعب بنسخة 2019 يغيب عن الجزائر في أول مباريات أمم إفريقيا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 11:55

كتب : FilGoal

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا - إسماعيل بن ناصر

سيغيب إسماعيل بن ناصر لاعب وسط منتخب الجزائر عن المباراة الأولى لمحاربي الصحراء في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، بسبب الإيقاف.

منتخب الجزائر سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سيراليون يوم 11 يناير المقبل.

وتلقى الاتحاد الجزائري اخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بإيقاف بن ناصر بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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بن ناصر تلقى بطاقة صفراء في لقاء الذهاب أمام بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية وكرر الأمر في الإياب.

لاعب ميلان الذي حصد جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا 2019 يعتبر أحد الركائز الأساسية في تشكيل جمال بلماضي.

ويمكن لبلماضي الاعتماد على بن ناصر في مباراة غينيا الاستوائية يوم 16 يناير ثم مواجهة كوت ديفوار يوم 20.

الجزائر إسماعيل بن ناصر
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